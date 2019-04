PERUNIČIĆ DO BOLA ISKREN POSLE REMIJA SA HRVATSKOM: Evo šta je selektor Srbije rekao o igranju u Areni i ispuštenoj pobedi (KURIR TV)

Srbija i Hrvatska odigrale su nerešeno 25:25 u "Štark areni" u utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

- Žao mi je što ranije nije odlučeno za Arenu, možda bi došlo još više ljudi. Pokazali smo karakter, motiv, srce, ali moramo da rastemo kako bismo parirali ekipama poput Hrvatske. Bili smo blizu dva boda. Brine me što nije ispoštovana akcija dogovorena za poslednji napad. Momci su još povodljivi, nezreli, mladi... Imam poverenja u Kukića, ali on kao srednji bek mora biti zreo, povukla ga je lopta... Jako mi je žao jer postoji prostor. Bili smo stegnuti, razumem igrače, mnogo je ljudi bilo, veliki rival, ali moraju da se nose sa pritiskom. Hrvatima je ovo rutina, to se videlo. I nerešeno je dobro za ove momke. Mogu još bolje - u dahu je pričao Nenad Peruničić.

Poslednji napad je individualno pokušao da reši Kukić, suprotno dogovoru sa tajm-auta, i promašio je.

- Jako je teško reagovati na vruću glavu momka koji još raste. To je dečko kojem mnogo verujem, može da bude klasa. Nestrpljivi su moji momci, imamo dobre pivotmene, ali se traži poverenje među njima. Kod 20:18 možda ključni detalj utakmice kada smo promašili kontru. To su stvari koje se dešavaju. Imali smo ogromnu želju. Znao sam posle njihovog tajm-auta kako će igrati, ali opet nije ispalo kako treba. Previše nam je Duvnjak zamerio.

Ove ekipa je pokazala novi kvalitet - brze kontre preko krila.

- Kasnila nam je polukontra. Insistiram na brzoj igri, na krilima, olakšavaju bekovima šanse. Mi imamo dobra krila, i ne želim da igramo trougao sa bekovima. Taj pas više nam treba.

U "Štark areni" je Srbija videla podmlađene "orlove"

- Da mi je plasman na EP bio prioritet ne bih zvao 70 odsto ovih momaka. Već bih zvao starije igrače.

Na tribinama je bilo 8.000 ljudi.

- Drago mi je da je bilo dosta publike. Teško mi je palo što su nas izmestili u Arenu, ali... Da je samo ranije rečeno. Jer mnogo vodim računa o svemu što radim. Mnogo volim Srbiju, takav sam.

Što se psihološke pripreme tiče, Peruničić je rekao:

- Voleo bih da imam vremena, jer smo napravili ekstremno smenu generacija. Svi momci moraju da ulažu u sebe, jer žive od rukometa. Da napomenem da smo imali svega tri zajednička treninga.

Sa Hrvatima će se revanš igrati u Zadru.



- Trudićemo se da damo maksimum. Hrvatska je favorit, pokušavamo da iz svega izvučemo najbolje. Treba nam malo da budemo što konkurentniji. Biće naboja sa tribina, ali i to je odrastanje - zaključio je Nenad Peruničić.

Živan Pešić je, uz Vanju Ilića i Kukića, bio najefikasniji u našoj reprezentaciji sa četiri gola.

- Utakmica je bila jaka i borbena. Žao mi je što nismo uspeli da se otcepimo na tri razlike. Iz meseca u mesec smo bolji. U nedelju nas u Zadru čeka teška utakmica - rekao je Pešić i dodao:

- Dobro sam se rvao sa Mamićem i Musom, gorostasi i jaki momci. Izlazili smo sa njima na kraj uz pomoć srednjih bekova.

Selektor Hrvatske Lino Červar smatra da je rezultat realan.



- Bila je teška, ali dobra utakmica. Neizvesna. Svi su mogli uživati. Dobro smo otvorili utakmicu, odbrana 5-1 je bila dobra. Posle su oni ušli u utakmicu. Srbija je preuzela vođstvo, bilo je teško vratiti se, ali tu smo pokazali mentalnu snagu, došli u prednost... Na kraju kad se sve uzme u obzir nerešeno je najpoštenije - istakao je Červar.

Selektor Hrvatske je o atmosferi u "Areni" rekao:

"U poplavama svakakvim priča, bilo je lepo videti odnos hrvatske i srpske reprezentacije. Mogu reći da smo igrali u dobroj atmosferi. Sport je taj koji radi što drugi ne mogu, da se može sarađivati".

Već u nedelju isti rivali sreću se u Zadru



- Sportski je biti pozitivan i ići na pobedu. To je lako reći, videćemo na terenu. Napad mora biti raznovrsniji, odbrana čvršća. Igrači moraju da trpe, a ko zna trpeti taj će i pobediti.

Na pitanje Kurira, da li je očekivao ovako dobru Srbiju, Červar je odgovorio:



- Jesam, očekivao sam ovako dobru Srbiju. Igrali su dobro u Švajcarskoj, imaju intenzitet igre, borbu, glad za pobedom. Srbija će morati da se upregne da dobije Švajcarsku. Rekao sam našim momcima da će biti teška utakmica.

Červar je pohvalio srpskog kolegu Peruničića.

- Dva života su život trenera i igrača. Perun se dokazao svima kao igrač, ali u njemu ima prkosa i želje. Veruje u to što radi, ima viziju, ima opoziciju, ali je dosledan, skroman.

Reprezentativac Hrvatske David Mandić je rekao:

- Jako teška utakmica, veliki pritisak. Malo smo se izgubili posle moja dva isključenja. Srbija je igrala na pivote, sve u svemu mi nismo dobro igrali. Revanš je u Zadru, protivnik dobar i očekujem dobru utakmicu sa naše strane.

