USKRS KOD PARAOLIMPIJKE BORISLAVE PERIĆ RANKOVIĆ: Uvek gledam da obradujem decu

Popularna Beba prisetila se i raznih dogodovština i lepih uspomena u vezi sa Uskrsom.

- Odmalena sam s mojima slavila Uskrs. Dok su baba i deda bili živi,

redovno smo za praznik odlazili na selo u Čurug da ga proslavimo. Oni

su se trudili da to bude jedan od praznika kada smo svi na okupu i da

ga slavimo s porodicom.

Ko je zadužen za farbanje i ukrašavanje jaja?

- Često se desi da u vreme praznika na pripremama bude neko ko slavi

katolički Uskrs, pa taj deo oko farbanja jaja prepustim majci. Kod nje

ode i moja ćerkica, pa i ona učestvuje u tome.

Ko pobeđuje u tradicionalnom kuckanju jajima?

- Pošto su tada deca na raspustu, većina ih je kod baba i deda u

Čurugu, pa bude jurnjava po ulici i rasprava ko ima jače jaje. Mi

stariji im obično nabavimo pokoje jaje od morke (po nekim

kriterijumima ta su najjača) i damo najmlađima kako bi pobeđivali.

Mada je i sam doživljaj kuckanja i nadmetanja i kod kuće nešto što nam

je posebno drago.

Kako, pored tradicionalnog kuckanja jajima, zabavljate najmlađe tokom praznika?

- Mi stariji zajednički dekorišemo dvorište koje ih ujutro dočeka i

zajedno s njima se radujemo što smo im priredili nešto neobično. Moja

mama svake godine ima drugačije ideje i ponekad nam treba dosta

vremena dok sve to ne pripremimo za to jutro. Jedne godine je to bio

"pijani zec", koji je sve razbacao po dvorištu i bašti, pa su deca s

velikom korpom (deda im je pomagao) išla i skupljala poklone. Druge

godine je to bio zec na biciklu u dnu bašte, koji je izgledao kao da

beži preko bašte, a za sobom ostavlja trag od poklona.

Dan bez obaveza

Porodica na okupu - puno srce

Kako danas izgleda proslava Uskrsa iz tvog ugla?

- Moji roditelji, ali i mi deca (sestra i ja) trudimo se da svake

godine za praznik budemo zajedno. Danas, kada imam malo slobodnog

vremena, to je jedan od retkih trenutaka kad zaboravim na sve obaveze,

pa i na mobilni, taj dan ne odgovaram na poruke i posvetim se svojoj

porodici. Svima nam je srce puno, jer smo svi zajedno za jedan tako

veliki praznik.

Ne sumnjamo da volite da iznenadite najmlađe članove svoje porodice na Uskrs?

- Svake godine se trudim da sestrine klince i moju ćerkicu obradujem

nečim što su posebno želeli tokom godine - otkriva nam Beba.

Gojko Filipović/Kurir sport

Kurir