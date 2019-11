OPASNA I VRELA! Havajska seks bomba se vraća u ring: Rejčel Ostovič udara kao maljem! Protivnice drhte jer ponovo žestoko trenira! VIDEO, FOTO

Zgodna devojka sa Havaja je zadnji meč imala u januaru ove godine, a sad se vratila ozbiljnim treninzima.

Rejčel je taj meč izgubila od Pejdž Van Zant u čuvenoj "borbi lepotica" u drugoj rundi, ali se to desilo svega dva meseca pošto je pretrpela stravične povrede u porodičnom nasilju. Muž joj je tom prilikom polomio jagodičnu kost.

- Mnogi ljudi me pitaju da li želim da se bavim modelingom ili nečim drugim u industriji zabave, ali moj prioritet je MMA. Ukoliko se nešto pojavi posle karijere, svakako ću biti zainteresovana, ali trenutno mi je bitna jedino MMA karijera Znam da me nekada gledaju drugačije zbog mog izgleda, smatraju me kao bezopasnu curu, ali to mi čak i odgovara. Jer ja sam spremna, a one neka mi dođu u kavez - rekla je Ostovič, inače bivša rvačica.

Rejčel ima 28 godina i živi na Havajima. Borila se u "Invikti", organizaciji pod okriljem UFC koji promoviše ženske borbe na američkom tlu.

Bila je i takmičarka UFC-ove sezone "Ultimat Fajtera" u kojoj borci žive zajedno u Las Vegasu, treniraju i bore se jedni protiv drugih po sistemu eliminacije, a sve za prestižnu šampionsku titulu. Dešavanja u ringu 24 sata dnevno prate kamere.

Zovu je "Wonder Woman", u čijem kostimu redovno i dolazi na vaganja.

Kurir sport

Kurir