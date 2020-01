BELORUSIJA JE OZBILJNA EKIPA! Peruničić: Potcenjivanje sa naše strane više ne postoji!

Selektor srpskih rukometaša Nenad Peruničić izjavio je u sredu da je njegova ekipa pre godinu dana potcenila Belorusiju, ali da se to neće desiti sada, u prvoj utakmici na Evropskom prvenstvu.

"Mislim da je najlepši deo pred nama. Još pre godinu dana sam gledao protivnika po protivnika, nikako unapred. Belorusija je jedna dobra, kompaktna ekipa. Znate i sami kako smo pre godinu i po dana prošli protiv njih (poraz u Nišu), jer smo verovatno tada igrali malo potcenjivački. To u ovom trenutku ne postoji sa naše strane. Oni su sada sjajni igrači i imaju taj luksuz da imaju tim koji igra Ligu šampiona. Dosta igrača se kod njih dobro poznaje, igraju zajedno u klubu, tako da im prilagodjavanje i okupljanje ne fali", rekao je Peruničić u najavi utakmice.

Srbija će sutra od 18.15 igrati protiv Belorusije u Gracu u prvom kolu Evropskog prvenstva za rukometaše.

"Čini mi se da smo dobro uradili analizu. Postaje malo naporno, ali moramo da obratimo pažnju do detalja, i na pojedinačne i kolektivne zadatke i spremimo kako valja. Mislim da smo u odnosu na prethodno Svetsko prvenstvo uradili mnogo. Počevši od sebe, to je bio i moj početak, još smo tražili stvari. Sada su svi članovi stručnog štaba maksimalno učestvovali u analitici. Mislim da smo igračima servirali svaki detalj, ali opet, znate i sami šta je utakmica i šta ona donosi. Pritisak, motiv, želja koji mogu da odvedu u drugu stranu i zaboraviš sve ono što si radio. Verujem da smo zreli. Videli ste ove rezultate. Za mene jesu teški porazi, ali da mogu, opet bih ponovio isto, jer je to jedini način za napredovanje", kazao je Peruničić.

Reprezentativac Srbije Stefan Vujić je rekao da svi željno očekuju početak takmičenja.

"Pripreme su prošle dobro, bez povreda i mislim da smo spremni. Što se Belorusije tiče, suština njihove igre je bazirana na bekovskoj liniji i imaju mnogo dobrog pivotmena. Analizu smo odradili i pojedinačno o svakom igraču i kolektivno. Jaki su jedan na jedan, imaju šut spolja. Odbrana im je dobra, ali malo manje pokretljiva što nama može da odgovara ako iskoristimo to sa bržim igračima. Nadam se da ćemo otvoriti prvenstvo pobedom", rekao je Vujić.

Pored Srbije i Belorusije, u Grupi A su još Crna Gora i Hrvatska.

Beta

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir