NAŠE STONOTENISKO ČUDO IZ MOSKVE: Dete odvelo Srbiju na Olimpijske igre

Stonoteniska reprezentacija Srbije napravila je pravo malo čudo i plasirala se na Olimpijske igre! Naša selekcija bila je 27. nosilac, a na putu do Tokija savladala je Austriju (6. nosilac) i Hongkong (10. nosilac).

Da sve bude još neverovatnije, heroj uspeha Srbije ima samo 18 godina! Reč je o Dimitriju Levajacu, 397. igraču na svetskoj rang-listi, ali... To je momak za velika dela! Da je tako, vidi se iz pobede nad Vongom, koji je 19. igrač sveta (nekada i peti na planeti). I to u odlučujućem meču protiv Hongkonga.

- Nisam očekivao pobedu, ali jesam dobru igru. Ne mogu da verujem da sam ostvario san i da ću biti učesnik Olimpijskih igara. To je čudesno - rekao je osamnaestogodišnjak rođen u Moskvi.

Aleksandar Karakašević, prvi čovek Stonoteniskog saveza Srbije, bio je ponosan.

- Pola Evrope me je zvalo posle meča. Svi su me pitali isto, ko je taj momak. Rekao sam im da smo ga čuvali za ove kvalifikacije. Nema ko nije čestitao i bio u čudu - poručio je legendarni as.

Stoni tenis je u programu Olimpijskih igara od 1998. godine, a naša zemlja je na svakim imala predstavnika. Nastaviće se!

U susret Igrama SRBIJA TRENUTNO IMA 49 UČESNIKA • Basket 4 • Vaterpolo11 • Odbojka (ž) 12 • Stoni tenis3 • Plivanje 3 • Streljaštvo5 • Tekvondo2 • Atletika 2 • Rvanje 3 • Kajak 2 • Veslanje 2

