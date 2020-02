PREUZEO ODGOVORNOST: Nenad Peruničić objasnio zašto je podneo ostavku na mesto selektora

"To nije bežanje od problema, nisam ispunio svoj cilj", rekao je Perunićić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Srpski rukometaši su na nedavnom Evropskom prvenstvu eliminisani u prvoj fazi takmičenja sa sva tri poraza, a Peruničić je danas saopštio da je podneo ostavku.

"Predsednik (RSS Božidar) Đurković zna da mene četvorogodišnji ugovor ne veže ni jedan način, osim onoga šta ću dati na terenu. To tako gledam. U toj situaciji nikada nisam gledao sebe, da zatvaram oči, jer sam rekao da ću menjati stvari ili me neće biti tu. On to jako dobro zna od samog početka", rekao je Peruničić.

"Utakmica sa Crnom Gorom nas je jako zabolela, ne kao poraz, već kao propuštena šansa da iznenađenjem u poslednjem kolu dođemo do drugog kruga", naveo je on.

On je naveo da je ostavku ponudio još u Austriji.

"Posle mesec dana, odužile su se stvari, a dolaze važne stvari, EHF nedelja u aprilu i baraž u junu, podneo sam ostavku prošle nedelje. Ne želim da se ova situacija razvlači, jer sam svestan da snosim odgovornost onoga što ste videli na televiziji", rekao je Peruničić.

(Beta)

Kurir