NAVIJAČI OVO ČEKAJU: Doktor Kon nam rekao kada će se sport u Srbiji vratiti na teren

- Mi ćemo imati postupno vraćanje mera i zabrane javnih okupljanja će trajati zavisno od situacija. O tome ćemo i dalje obaveštavati javnost. Za sada, traje policijski čas i traju zabrane javnog okupljanja. Promene tih mera će se odnositi na zatvoren prostor. Kada je reč o sportu, potrebno je vraćati sportiste u trenažni postupak i razmišljati o publici.

Kon se dotakao i pitanja prisustva navijača na utakmicama.

- O prisustvu navijača na utakmicama možemo da razmišljamo onda kada se virus do te mere spusti da više ne beležimo njegovu aktivnost, a to je jako teško moguće da se desi pre leta. A do tada ćemo vraćati u život javni život, budući da će rizik sve do leta postojati. Ali, sada je taj rizik desetinu puta manji nego na maksimumu epidemije - rekao je Kon.

