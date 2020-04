DAN MI JE POČINJAO ALKOHOLOM I DŽOINTOM: Legendarni snuker igrač prisetio se burnih dana iz njegove karijere

"Previše sam se zabavljao. Kad sam osvojio šampionat Velike Britanije 1993. godine, pomislio sam da je to - to, da sam ostvario sve. Imao sam novca, lepu kuću, automobil, a bio sam i singl, tako da sam radio sve što sam poželeo. Prestao sam da mislim o snukeru, samo sam išao okolo i pravio sra*a" - prisetio se petostruki svetski prvak u Eurosport podkastu.

Stanje Britanca se pogoršavalo.

"Dan mi je počinjao alkoholom i džointom. Jednostavno, to mi je bilo potrebno da bih funkcionisao. Naravno da sam bio svestan da to nije dobro, ali mi je bilo teško da prekinem. Zato sam rešio da potražim pomoć. Pozvao sam ustanovu za odvikavanje, rekao im koji je moj problem i ubrzo sam otišao tamo. Bio je to, verovatno, najbolji potez ikad."

Odvikavanje nije teklo onako kako je Roni zamišljao.

"Bio sam uplašen. Mislio sam da nisam navučen, da nisam alkoholičar i da je samo potrebno da naučim da se kontrolišem. Ipak, kad su mi rekli da je neophodna potpuna asistencija, bio sam ubeđen da neću uspeti. Srećom, nisam bio u pravu. U potpunosti sam se 'očistio'. Kad to kažem, mislim na to da sam pio po jednu čašu na šest meseci, za rođendan ili Novu godinu. U međuvremenu, nisam pokušavao" - poručio je O'Saliven, jedan od najboljih snuker igrača svih vremena, pošto je osvojio rekordnih 19 trofeja iz najviše kategorije (Svetski šampionat pet puta, Masters sedam, Prvenstvo Velike Britanije sedam).

