BLUD I RAZVRAT SLAVNOG BOKSERA: Oko mene 7 prostitutki, a ja mešam marihuanu, vijagru, morfijum i viski

Tako je "gvozdeni Majk" objasnio kako se osećao 2009. godine, priznaviši da je bio pod uticajem droge pomešanom velikim količinama alkohola.

On je krajnje iskreno i bez ustezanja, ispričao kako se osećao jedne noći u hotelu sa prostitutkama.

"Ležao sam u hotelu i uvek sam pokušavao da budem sa nekim pored mene. Prostitutke, psi, nije bitno, samo da bude neko jer sam se bojao da budem sam. Tako je bilo i te noći, bio sam u hotelu sa sedam prostitutki oko sebe, a ja sam uzeo marihuanu, kokain, morfijum, vijagru i viski", rekao je Tajson.

U jednom trenutku sve je pošlo po zlu.

"Bio sam na samom dnu, paranoičan i stalno sam mislio da će me te žene pokušati da opljačkaju. Počeo sam da ih tučem, bukvalno sam ih 'pobedio'. To je bio moj demon. Ali posle te noći potpuno sam se promenio, to je bila moja prekretnica", objasnio je Tajson.

