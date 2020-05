VATERPOLO SAVEZ SRBIJE: Klubovi bi da se nastavi sezona, ali...

Vaterpolo savez Srbije (VS S) organizovao je danas sastanak sa klubovima Superlige na kojem je zaključeno da su svi za nastavak takmičenja u predviđenom formatu, uz naravno potpunu sigurnost kada je u pitanju zaštita od korona virusa.

"U narednim nedeljama, u zavisnosti od razvoja situacije, VS S će doneti konkretne odluke vezane za sudbinu takmičenja. Što se tiče mlađih kategorija, takođe je izražena spremnost da, ukoliko kompletna situacija to dozvoli, mogu da se organizuju takmičnja, ali ostaje da se vidi u kom formatu", navodi se u saopštenju VS S.

Konstatovano je i da postoje objektivni problemi vezani za situaciju u kojoj su klubovi ostali bez očekivanih prihoda, kao i sa terminima početka rada bazena.

Kurir sport

Kurir