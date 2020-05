LEGENDARNI BOKSER SE JAVNO USPROTIVIO PRIZNANJU KOSOVA: Ubrzo je ubijen usred Podgorice pred kamerama UZNEMIRUJUĆI VIDEO

Aleksandar Saša Pejanović (37), reprezentativac SRJ i SCG u boksu, ubijen je na današnji dan u Podgorici.

Na Pejanovića je 30. maja 2011. godine, na Bulevaru Save Kovačevića u Podgorici, pucao pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i njegov komšija Zoran Bulatović (41), koji je odmah uhapšen.

Napadač je prišao Pejanoviću dok je sedeo na terasi kafića i ispalio mu hitac u grudi.

Pejanović je hitno prevezen u Urgentni centar Crne Gore bez znakova života, a 20 minuta kasnije lekari su konstatovali smrt.

Pejanović je javnosti postao poznat kada je uhapšen zbog nereda na demonstracijama protiv priznanja nezavisnosti Kosova u oktobru 2008. godine. Nakon uličnih nereda zbog priznavanja nezavisnosti Kosova, policija ga je brutalno tukla i maltretirala, o čemu je izveštavao i UNHCR.

Pejanović je ovome javno govorio, između ostalog, i preko čuvenog jutjub snimka na kojem je jasno upozoravao javnost da mu je život ugrožen.

Nakon 20-tak dana od demonstracija Pejanović se sam predao policiji gde je u "betonjerci" pretučen. Od tada je, po privatnoj tužbi Pejanovića, pokrenut proces protiv policajaca koji su osumnjičeni za njegovo maltretiranje i prebijanje.

Policajce Ivicu Paunovića, Milana Kljajevića, Milanka Lekovića Osnovni sud je osudio na zatvorske kazne, da bi Viši sud kasnije ukinuo tu presudu.

Policajci Bojan Radunović, Dobrivoje Đuričić i Goran Stanković tada su oslobođeni krivice.

Pejanović je bio bivši bokserski reprezentativac i do 2006. godine policajac, dok nije dobio otkaz, jer je navodno u kazinu hotela Crna Gora fizički napao jednog od zaposlenih.

Aleksandar Pejanović je više puta tvrdio da mu je u Crnoj Gori ugrožena bezbednost. Saša je sa sestrom Tanjom jedno vreme je živeo u Srbiji. Nakon što je odlučio da se vrati iz Beograda tražio je od crnogorske policije da mu garantuje bezbednost, što je i učinjeno, ali je, nažalost, pripadnik SAJ-a Zoran Bulatović nedugo zatim u njega ispalio smrtonosne hice.

Tanja je posle njegovog ubistva govorila da je njen brat bio nadasve hrabra i jaka ličnost, veliki vernik i borac za pravdu, što ga je očigledno i koštalo života.

- On je bio neka vrsta savremenog viteza, dostojanstven i dosledan u svojim stavovima i opredelenjima bez obzira na tešku situaciju. Verovao je u istinu i da ako se on sam ne bori za nju ne može da funkcioniše, što ga je koštalo života. "Policijska mafija" je to znala i zato su očajnički tražili osobu koja će ga ukloniti i koja će preuzeti na sebe svu odgovornost kako bi oni ostali "čisti" - rekla je Tanja.

Pejanović je ovenčan brojnim nagradama i priznanjima tokom karijere. Između ostalog je osvojio bronzanu medalju na Mediteranskim igrama 2001. godine.

