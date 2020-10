PARTIZAN IMA POTENCIJAL: Direktor crno-belih zadovoljan: Voda u bazenu je zagrejana

"Pre 15 dana nismo imali ni ekipu, ovo je sada fenomenalno. Još uvek ocenjujemo i ulazimo u sve u probleme koji ovde postoje. Voda je zagrejana, vazduh je zagrejan i to je prvo što smo rekli da ćemo da uradimo i to smo i uradili. Drago mi je što smo se skupili ekipu, što je ekipa odigrala okej utakmicu protiv Zvezde, koja je jača od nas. Pokazali smo da imao potencijal i da možemo da igramo sa svima", rekao je Kuljača novinarima na Banjici.

Saga VK Partizan završila se krajem avgusta, kada je dobijena nova uprava.

"Znali smo da će biti težak posao, jer pravljenje bilo čega je teško. Od pravljena smutija do zgrade. Sve mora postepeno i svi sastojci moraju da se stave. Sada mi izgleda da imamo partnere u svim relevantnim institucijama i zbog toga nam je drago. Mislim da su svi prepoznali potrebu da klub i bazen opstanu. U takvoj situaciji je lakše raditi. Nismo znali da ćemo imati podršku i drago mi je. Imamo razgovore sa opštinom, sa gradom, sa VSS, svi su spremni da pomognu i stanu iza nas, svako iz svoje ingerencije. Iskeno se nadam da ćemo i brže nego što smo mislili da završiti odredjeni posao. Ne može ovo ni za šest meseci ni za godinu dana da sve vrati na nešto što je bilo ranije. Možemo da zagrejemo vodu, da ljudi treniraju, da deca dolaze, da gradjanstvo ima uslove da se rekreativno bavi plivanjem", objasnio je Kuljača.

Novi direktor crno-belih istakao je da je najvažnije da su se igrači vratili na Banjicu.

"Celog leta smo pokušavali da se vratimo ovde, ali ne da se vratimo u ledenu vodu i hladno, nego da se vratimo u normalne uslove za prvotimce i decu Partizana koja ovde treniraju. Već imao imamo dosta interesovanja roditelja dece za upis i ovom prilikom pozivam sve da dodju, toplo je", rekao je Kuljača i dodao:

"Naš cilj je da pravimo reprezentativce i to je uvek Partizan radio. Od ovih momaka ovde ima dosta njih koji su igrali u omladinskim reprezentacijama, tako da su oni sigurno materijal za A reprezentaciju. Nadam se da će da ove godine da dokažu da su materijal za Partizan, a čim su materijal za Partizan onda su atomatskim materijal i za reprezentaciju. Ova godina je za sve nas probna i ogledna. U razgovoru sa igračima rekao sam da je ove godine čistilište, pa ćemo da vidimo ko može, ako ne može. Za sve to važi, pa i za mene".

Kuljača je istakao da je u prvom meču sezone protiv Crvene zvezde zalaganje tima bilo na nivou, a crno-beli su u večitom derbiju izgubili su 12:9.

"Kada kažem da pre 15 dana nismo imali tim, ne znači da nismo imali ekipu. Jedno je trenirati, a drugo potpisati ugovor. Mi nismo imali potpisane igrače, ali uspeli smo to završimo. Što se mene tiče, ova prva utakmica je pokazala da ekipa ima ozbiljan potencijal. Kao neko ko vodi klub, voleo bih da posle svake utakmice budemo bolji." Superliga ove sezone biće najjača u poslednjih šest godina, pošto je korona odigrala u korist sprskog vaterpola i mnogi reprezentativci i iskusni igrači su pronašli angažmane u domaćim klubovima. "Mislim da to možda ovim momcima fali. Oni su mladi, trener je mlad i svi su prvi put u ovakvoj ligi. To je stvar koja nas remeti, a s obzirom da to nismo mogli da uradimo krajem avgusta, početkom septembra, kvalitetni igrači iz tog ranga su našli klubove. I to je jedina stvar koju nismo uspeli da uradimo, ali nametnuće se ovde neki vodja, tako to biva", zaključio je Kuljača.

Kurir sport / Tanjug

Kurir