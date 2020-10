U SUSRET SVETSKOM PRVENSTVU Mladen Kecman: Uslovi za rvanje u Srbiji nekad i sad su neuporedivi, hvala državi na podršci!

“Iza nas je neobična sezona, sezona u kojoj susvi imali dodatnog nevidljivog rivala, virus koronu. Ipak, kako i nama tako i drugima, bilo je perioda sa manje treninga. To nas nije omelo u nameri da budemo najbolji. Radilo se po kućama, napolju i kada je dozvoljeno u halama. Momci su verovali u sebe i medalje su stigle. Volimo da smo najbolji”, istakao je sportski direktor kluba sa Crvenog krsta Mladen Kecman.

Kecman koji obavlja i funkciju člana Izvršnog odbora Rvačkog saveza Beograda i potpredsednika Sportskog saveza Beograda, osvrnuo se i na aktuelnu situaciju u sportu.

“U periodu kada je svakome omogućeno pravo na demokratiju, odnosno da kaže šta hoće, pojedinci to koriste za neosnovane kritike. Ne mogu da se ne osvrnem na to da moji idoli i ja nismo imali ni približno ovakve uslove za bavljenjem sportom. Protekli period je zlatno doba, ne samo u rvanju, nego i u svim ostalim sportovima. Kao doktor nauka u sportu, dugogodišnji reprezentativac i učesnik Olimpijskih igara, smatram da imam pravo da stanem na put bilo kakvim napadima i insinuacijama na temu nekvalitetnog rada. Posebno, kao uspešan privrednik osećam ogroman rast i uspeh privrede za koju je isključivo zaslužan predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić”, poručio je Kecman i nastavio:

“Svidelo se to nekome ili ne, dela govore u ime onih koji ih čine. Neću da idem u širinu i navodim šta je sve od sportskih objekata i kompleksa renovirano ili vraćeno na korišćenje sportistima, ali ću samo ukratko da potsetim one sa kratkim pamćenjem da je do pre osam godina bilo normalno da deca treniraju u hladnim salama, da nema struje u sali, da su takmičari bez opreme, bez priprema, učešća i organizacije velikih međunarodnih takmičenja.

Na kraju Kecman je pričao i o uspesima rvanja u Srbiji.

“Organizacija Svetskog prvenstva u rvanju, planirana za decembar ove godine, ne bi bila ni u planu bez podrške predsednika države i njegove vizijeu u jednom od najtežih perioda usled pandemije korona virusa. U vreme kada se bori sa političkim silama i ekonomskim problemima, prvi čovek Srbije rešava i, za nas, nerešive probleme. U priči oko dobijanja organizacije svetske smotre za seniore ne smem da izostavim učinak oštroumnog i iskusnog predsednika Rvačkog saveza Srbije Željka Trajkovića. Čovek je u trenutku odlaganja Olimpijskih igara u Tokiju došao na odličnu ideju, koja je podržana od predsednika Svetske rvačke federacije i člana Izvršnog odbora MOK-a, gospodina Nenada Lalovića i iskoristio priliku da se kandiduje za organizaciju takmičenja. Mi u rvanju znamo šta to znači za ovaj sport”, zaključio je Kecman.

Kurir sport

Foto: RSB

Kurir