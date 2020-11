ISKLESANE NOVE ZLATNE RUKAVICE U SMEDEREVU: Srbija dobila nove pojedinačne šampione u boksu (FOTO)

Najbolja bokserka pojedinačnog prvenstva Srbije 2020 je Nina Pavlović, koja je do zlata stigla u kategoriji do 60 kg savladavši u finalu Kseniju Medić 5:0.

Za zlatnog boksera šampionata proglašen je Vouter Đokić koji je u srednjoj kategoriji do 75 kg u borbi za tron pobedio Novaka Radulovića nokautom u drugoj rundi.

Za najbolji i najborbeniji par proglašeni su Nemanja Gavrilović i Kristijan Jovanović. U kategoriji do 60 kg do slavlja je stigao Gavrilović rezultatom 3:2 čime je nastavio tradiciju osvajanja državnih šampionata, ovo mu je osma titula za redom.

Najbolji tehničar je Abasov Vahid koji je u velter kategoriji do 69 kg pobedio Džejlana Toskića 5:0.

Za najboljeg trenera proglašen je Bojan Arsić iz BK Desport Smederevo.

Predsednik žirija bio je legenda srpskog i svetskog ringa Mirko Puzović, koji je na samom početku finalne večeri ispred BŠ uručio priznanje novinaru Radio Beograda Milanu Bigoviću za afirmaciju i razvoj boksa u našoj zemlji. Žiri su uz Puzovića činili takođe legendarni Tadija Kačar, Mujo Bajrović, Milivoje Labudović, Ljubiša Simić i Vukašin Dobrasinović, a glavnu nagradu za zlatnog boksera Pojedinačnog prvenstva Srbije 2020. za seniore uručio je gradonačelnik Smedereva Jovan Beč.

foto: BSS

Kod seniorki u kategoriji (45-48kg) Sandra Maran je do najsjajnijeg odličja stigla pobedivši Gordanu Marjanović 5:0.

U kategoriji seniorke bantam (do 54 kg) zlato je osvojila Nina Radovanović koja je sa 4:1 savladala Snežanu Šiljković. Mečevi u kategoriji seniorki do 57 kg i do 64 kg završeni su prekidom sudija pobedom Jelena Zekić nad Kristinom Gavrić, odnosno Nine Gajić nad Tijanom Milošević.

Kod seniora u bantam (do 56 kg) zlato je osvojio Veljko Gligorić pobedivši Lazara Arsića 5:0. Sa zlatom oko vrata pobedivši u kategoriji do 64 kg otišao je Pavel Fedorov salvadavši 5:0 Nikolu Lazarevića.

U poluteškoj kategoriji (do 81kg) zlato je osvojio Slobodan Jovanović pobedom nad Sašom Milovcem 3:0.

foto: BSS

Na pobedničko postolje u teškoj kategoriji (do 91 kg) popeo se Milosav Savić kome je meč bez borbe predao Đorđe Nikolić.

Na kraju finalne večeri u okršaju superteške kategorije (+91 kg) između Miloša Milovanovića i Dušana Veletića do trijumfa je stigao Veletić prekidom sudije u drugoj rundi.

Vlasnici najsjajnijih odličja na domaćoj sceni dobiće i mesečnu stipendiju od Bokserskog saveza Srbije koja će u konkurenciji seniorki i seniora iznositi 40.000 dinara.

(Tanjug)

Kurir