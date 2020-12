PROZIVAO NAS NAJSTRAŠNIJE, A SAD TVRDI DA NAS VOLI Posle snažnih reči srpske rukometašice Danac se PONOVO OGLASIO! KAKAV LICEMER!

Nakon snažne izjave srpske rukometašice Kristine Liščević ponovo je reagovao danski komentator Bent Nigard.

Bivši rukometni trener, a sada poznati sportski komentator na danskoj TV2 tvrdi da da voli Kristinu i Srbiju i da nema ništa protiv naše reprezentacije.

Podsetimo, Bent je zahtevao da se naš nacionalni tim izbaci sa Evropskog prvenstva, jer je jedna igračica bila pozitivna na virus korona.

Njegove reči probudile su srpski inat, pa su naše devojke protiv svetskog šampiona pokazale da im je mesto na prvenstvu.

Nakon meča Kristina Liščević je priznala da su reči Danca dodatno motivisale ekipu.

"Da budem iskrena, bili smo vrlo ljuti i jako razočarani. Znam da ljudi vide Srbe kao one koji stalno varaju i rade loše stvari. Ali, Srbija nikada ne vara kada je u pitanju zdravlje. Drugo, hvala Bentu, jer nam je dao vrlo, vrlo, vrlo veliku motivaciju za današnju utakmicu. Uvek kada neko pomene našu zemlju na loš način, mi dajemo apsolutno milion odsto sebe da dokažemo da to nije tačno i da mi nismo to što ljudi misle o nama! Mi smo obične osobe koje vole rukomet i hoćemo da predstavljamo svoju zemlju na najbolji mogući način", poručila je Kristina.

Najezih se... ⬇️ Gledajte i učite...🇷🇸🇷🇸🇷🇸 pic.twitter.com/yIw0LmHeUo — Jelena Eric (@JelenaEric) December 6, 2020

Ova izjava izazvala je pravu buru u svetskoj rukometnoj javnosti, pa se nije dugo čekao odgovor Danca, koji je pokušao da se "opere".

"Stvarno ništa nisam mislio protiv Srbije, govorio sam isključivo o zdravlju. Ja samo želim da se rukomet, koji svi toliko volimo, igra u bezbednim uslovima i svima se pruži šansa. Stvarno volim Kristinu Liščević. Pratio sam je dok je igrala u prvenstvu Danske, a jako me impresionirala na Svetskom prvenstvu u Japanu, kada je pobeđena Danska. A isto toliko volim Srbiju", izjavio je Bent.

