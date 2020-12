DEVOJKA KOJOJ APLAUDIRA CELA SRBIJA Kristina Liščević: Znam šta misle o Srbiji, probudili su u meni LJUTNJU I BES! (VIDEO)

Srpska rukometna reprezentativka svojom patriotskom izjavom oduševila je javnost u našoj zemlji.

Popularna Kiki pokazala je svima kako se brani i voli svoja zemlja.

Ponosna srpkinja očitala je lekciju nadobudnom danskom komentatoru koji je zahtevao da se Srbija izbaci sa Evropskog prvenstva.

Kristina nije ni sanjala da će njen odgovor Dancu izazvati pravu buru u javnosti.

"Nisam htela da izazovem pažnju, već samo da mu stavim do znanja. Nije Bent loš, samo nije hteo da se proširi virus i da se gleda rukomet. Čula sam da se moja izjava brzo proširila, bilo je iz srca i ljudi su to prepoznali. Raduje me da je tako. Borimo se i volimo Srbiju", kaže srpska rukometašica za "B92".

Kristina ne krije da je bila besna nakon sramne izjave Danca.

"Znam Benta iz dana kada sam igrala u Esbjergu, on je za to plaćen da daje komentare i izražava mišljenje. Kada je to izjavio u meni su se javili ljutnja i bes, pogodilo me je... Bilo je takvih slučajeva na turniriu, a bile smo prve na listi za izbacivanje. Dugo sam u inostranstvu, znam kakvo mišljenje ljudi imaju o Srbiji i nisam razmišljala o posledicama", iskrena je Srpkinja.

