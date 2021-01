VIKTOR JELENIĆ: Idemo na zlato u Tokiju, ogromna pomoć države

Jelenić se na početku intervjua, objavljenom na sajtu VSS, osvrnuo na prethodnu godinu koju je obeležila borba protiv korona virusa.

"Ne treba da govorim šta je korona uradila čitavom svetu, svakoj oblasti, kakvu je štetu napravila. Svedoci smo borbe u neku ruku za opstanak, borbe u kojoj provodjenje mera državnih organa moramo da sprovodimo dosledno sa jednim jedinim ciljem - da sačuvamo zdravlje. U toj priči sve je drugo na margini ali je jasno da smo pokušali da u sportu uradimo sve što je potrebno da ga sačuvamo koliko je to u ovom momentu moguće", rekao je Jelenić.

Vaterpolisti Srbije su počeli godinu osvajanjem petog mesta na EP u Budimpešti, devojke su bile poslednje. Vaterpolisti su ispali u četvrtfinalu na peterce od Španije.

"Rekao sam tada a ponavljam i sada. Nismo osvojili medalju, ali to nije strašno. Pokazali smo da pripadamo vrhu, a imali smo dosta problema s povredama i bolesti oba centra pre svega. Dalje, da su peterci bili na našoj strani, nastavili bismo kontinuitet medalja", rekao je Jelenić.

foto: Starsport©

Naredni meseci je trebalo da donesu kvalitetan rad za učešće na Olimpijskim igrama, ali su Igre odložene. Kako je naveo predsednik VSS, bilo je jasno da Igara neće biti.

"Na nama je bilo da se tome prilagodimo. Ni jednog jedinog trenutka me nije interesovao rad pod zdravstvenim rizikom. Napravio je selektor Savić dobar program sa radom u junu i julu, ne želeći da reprezentativce ostavimo bez treninga. Nažalost, kada je korona počela da jača, odlučili smo da prekinemo. Tu nije bilo dileme", rekao je on.

Nakon toga su, podseća Jelenić, prvo održana takmičenja mladjih kategorija, uz poštovanje svih mera.

"Kada su počela takmičenja u Super, A i B ligi bili smo svesni opasnosti od zaraze i čim bi se takvi slučajevi pojavili u dogovoru sa klubovima su utakmice odlagane", rekao je on.

Nije odigrana samo jedna utakmica u A ligi, a završnica 2020. godine bila u znaku finala Kupa Srbije u muškoj i ženskoj konkurenciji.

"Šteta što nije bilo gledalaca, videli smo četiri borbene, kvalitetne i korektne utakmice. Pobedili su Vojvodina kod devojaka i Crvena zvezda kod muškaraca. Možda osvajači kupa nisu bili glavni favoriti, ali to nam daje pravo za dodatno zadovoljstvo", rekao je prvi čovek VSS.

Jelenić je istakao da u muškoj konkurenciji "odavno nismo imali takvu konkurenciju".

"Radnički, Novi Beograd, Šabac i Crvena zvezda su predvidjeni za favorite, ali ne zaboravite Partizan, Vojvodinu, Nais... Kod devojaka je prekinuta dominacija Crvene zvezde, Vojvodina i Palilula sada daju snagu izjednačenom i neizvesnom takmičenju", rekao je Jelenić.

"Uz to, mislim da je ovo godina potpune revitalizacije klupskog vaterpola jer imamo tri tima u Evrokupu. U ovom momentu to je naša realnost, ali setite se ranijih godina gde smo bili potpuno inferiorni. Treba da idemo korak po korak", dodao je on.

Jelenić je naveo i da je vaterpolo imao "ogromnu pomoć predsednika države Aleksandra Vučića, Vlade Srbije, ministra sporta Vanje Udovičića".

"Podsetiću da su nam 2018. pomogli da vratimo dugove iz starijeg perioda, da smo naredne godine dobili sredstva koja su podeljena svim klubovima", rekao je on.

Podrška je nastavljena i u prošloj godini. Kako je naveo, Savez je pre svega finansijski bezbedan za realizaciju svog programa.

"Zatim, pripao nam je deo kolača od 1,1 milijardu dinara za klubove u olimpijskim sportovima. Klubovi lakše dišu, manje je problema, primetno je i pojačanje igračima iz inostranstva... Još nismo moćni da vratimo najbolje igrače, ali verujem da ćemo se, ako ovako nastavimo, približiti i tome", rekao je on.

"Dakle, uloga države je ogromna, bez nje bismo teško išli napred i naša zahvalnost je ogromna. Potrudićemo se da kako rezultatima, tako i jačanjem organizacije tu podršku opravdamo", istako je predsednik VSS.

Pre desetak dana otvoren je balon na Dorćolu, ali, po rečima Jelenića, cilj je izgradnja bazena namenjenog samo vaterpolu.

"Tu smo dosta uradili i korona je u mnogom zaustavila taj proces. Čekamo normalizaciju i nastavljamo", rekao je on.

Pred vaterpolom su sada Olimpijske igre.

"Nadam se da će selektor sa igračima imati sve potrebne uslove za rad kako bi nastavili kontinuitet medalja od Sidneja 2000, a cilj je, naravno, odbrana zlata iz Rija. Uz dalje jačanje klubova, još neki povratak naših internacionalaca mogli bismo da kažemo da smo na pravom putu i da za budućnost ne treba da brinemo", zaključio je Jelenić.

Do tada, Jelenić je poručio: "Budimo odgovorni, nemoj da žurimo, zdravlje je ipak najveća medalja".

(Beta)

Kurir