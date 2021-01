ODLAZAK LEGENDE RINGA: Preminuo bokserski as Franjo Tamaši

in memorian

Franjo je bio jedan od najboljih boksera u velter kategoriji nekadašnje Jugoslavije. Prvak države je bio 1963. i 1965. godine. Bio je treći na mediteranskim igrama 1963. godine i proglašavan za sportistu godine grada Subotice. Dres sa državnim grbom nosio je šesnaest puta, a dva puta je osvajao i prestižnu nagradu „zlatni pojas” 1963. i 1965. godine

Boksom se aktivno bavio od svoje trinaeste do 33 godine, do kada je u to vreme bilo moguće baviti se amaterskim boksom. U seniorskoj karijeri imao je 347 mečeva, od toga 17 poraza, 27 mečeva je završio nerešeno a u ostalima je zabeležio pobede.

Od aktivnog boksa oprostio se posle meča Spartak - Radnički (Beograd), koji je održan pred prepunim tribinama Stadiona malih sportova 1969. godine.

Nakon toga usledila je jednako uspešna i dugotrajna trenerska karijera, koja je trajala sve do 2007. godine.

Sahrana će se obaviti u subotu 30. januara u 10:30 časova na Pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi.

