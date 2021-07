IZVRŠNI DIREKTOR OTRKIO: Alonso blizu ostanka u ekipi Alpin i naredne sezone

Rosi je rekao da je dvostruki svetski šampion ove sezone potpisao jednogodišnji ugovor uz opciju nastavka saradnje na još godinu dana, koju ekipa može da iskoristi za 2022. godinu.

"Odlično mu ide. Brz je kao i uvek. Iz bolida sigurno izvlači najviše. Bolid nije neverovatno brz, a Alonso i dalje uspeva da napravi neke 'vruće' krugove i dobro se kvalifikuje. Za sada je dobro", rekao je Rosi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Upitan da li će Alonso ostati i sledeće godine u ekipi, Rosi je odgovorio: "On čini sve da razmislim o primeni opcije u ugovoru".

Alonso se ove godine vratio u Formulu 1 posle dve godine, a nakon što je na početku sezone priznao da nije na najvišem nivou u kvalifikacijama u prvih nekoliko trka, Španac se dobro pokazao.

foto: EPA/ANDRE PAIN

On je prošle nedelje u sprint trci za počeo sa 11. mesta, a u prvom krugu, u devet krivina, obišao je šestoricu vozača i popeo se na peto mesto.

Alonso, koji će 29. jula napuniti 40 godina, vodeći je vozač ekipe u šampionatu i zauzima 11. mesto sa 26 bodova, a Esteban Okon ima 14 bodova na 13. mestu.

Alonso je na početku karijere zaradio reputaciju osobe koja je previše zahtevna u ekipi, a Rosi je rekao da mu se svidja stav Španca da nijedan rezultat, osim pobede, nije dovoljno dobar.

"Do sada je bilo neverovatno lako raditi sa njim. Prošlo je šest meseci i ne vidim Fernanda kakvim ga ljudi opisuju. Obojica očekujemo isto od ekipe. Kada preispituje odluke, svaki put to radi uz poštovanje. A on to može da radi jer se dokazao i ne izgleda kao da želi da skrene odgovornost", dodao je.

(Kurir sport/Beta/BBC)