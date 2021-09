BRAT I SESTRA GLAVNA ATRAKCIJA NA STAZI: Dunja (7) i Damjan (10) Simić iz Užica su budućnost motokros sporta u Srbiji! FOTO

Brat i sestra Damjan (7 godina) i Dunja (10 godina) Simić iz Užica voze motokros trke i postižu zavidne rezultate. Sudeći po rečima stručnjaka, pred njima su sjajne karijeri i ovim tempom porašće u velike šampiona. Ipak, bez sumnje najvažnija je podrška roditelja bez kojih svega ovoga ne bi ni bilo. Nihov otac Ivan Simić sa velikim ponosom priča o rezultatima svoje dece.

foto: Moto fotografija

- Damjan je počeo da vozi prošle godine i bio je najmalađi takmičar. Od malih nogu je voleo motore, ja sam se bavio autosportom pa je polako uz mene zavoleo motosport. Što se Dunje tiče ove godine je dobila trenera i od naredne je u planu da počne aktivno da se bavim ovim sportom - počeo je priču ponosni otica i dodao: - Damjan se takmiči u klasi MX65, a Dunja MX85. U Srbiji trenutno ima oko 25 do 30 takmičara ukupno u obe kategorije. Izašli smo i na Evropsko takmičenje kada je bilo kod nas na stazi "Globare" u Kruševcu gde smo završili kao 17. u konkurenciji od 25. učesnika - rekao je Ivan za Kurir i otkrio nam zanimljive detalje ovog egzotičnog i atraktivnog sporta koji je u velikom usponu u Srbiji.

foto: Moto fotografija

- Napravljena je staza u Virovu kod Arilja i na toj stazi se održava trka za šampiona Srbije. Ono što je problem je to što je podrška u Srbiji za ovaj sport veoma slaba. Delove, ali i same motore nabavljamo u inostranstvu, tačnije iz Rumunije, Bugarske ali i dalje, jer kod nas trenutno to ne možemo da nabavimo. Međutim, ono što je zanimljivo jeste to što na primer imamo Bugare koji su nam tu blizu i koji su u svetskom vrhu u ovom sportu. Oni, za razliku od nas, dosta više ulažu u ovaj sport jer je to kod njih nacionalni sport. Njihova deca idu u privatne škole i treniraju sedam dana nedeljno. Imaju ekipu ljudi koje se bavi samo njima, a uz to i ozbiljne sponzore kao što su Jamaha ili Honda. Bugari su u kategoriji MX65 prvi u svetu, jasno Vam je i zašto - isrpičao nam je kroz osmeh Ivan.

foto: Moto fotografija

Naravno, uvek neizbežno pitanje bilo je i koliko je ovaj sport opasan za decu i koliki je strah roditelja dok ih posmatraju na stazi. - Maksimalno su zaštićeni, imaju kompletnu opremu poput štitnika za vrat, hanseva, štitnika protektora za kolena... sve je uloženo u to da budu maksimalno zaštićeni i do sada nije zabeležena nijedna teža povreda u ovim klasama u kojim su moja deca, što mi je veoma bitno - istakao je brižni Ivan i za kraj nam kroz osmeh otkrio šta bude kada pomisli koliko će ga koštati sve ovo u budućnosti: - Ne smem uopšte da zamislim, jer ako krenem da mislim o tome neću moći da zaspim - zaključio je Ivan u razogovoru za Kurir.

Kurir sport / N. Ilić, Nikola Mitrović