BOKS NAM JE DAO ŠANSU DA USPEMO U ŽIVOTU! Aličić, Ametović i Memić su mlade snage srpskog boksa (FOTO)

Iako još uvek tinejdžeri, odavno potvrđeni asovi ringa, veliki talenti i srpski kandidati za Olimpijske igre 2024. u Parizu. Od kako su stupili na takmičarsku scenu nizali su medalje i uspeh za uspehom. Nije prošla ni jedna godina da iza sebe nisu ostavili pečat heroizma. Potiču iz radničkih porodica, od poštenih i vrednih ljudi, u svojim domovima su naučili svu dobrotu i plemenitost kojom odišu. Boks im je dao mnogo, boks su zavoleli u školi, njima su dovoljne rukavice i večni barut u rukama da svakodnevno pružaju sto posto od sebe kako bi uvek spremni dočekali izazove koji ih sačekaju u magičnom četverougulu. Njihov rad, volja, zalaganje i motivacija su vidljivi i kroz konstantu njihovih rezultata koji neprestano idu uzlaznom putanjom. Ovaj srpski trio sa nadimcima Pinja, srpski Pakjao i mali Tajson do sada je iskovao na stotine medalja u svim juniorskim kategorijama, vreme je za veliku scenu, za dečački san svakog boksera planete, takmičenje na Svetskom prvenstvu u olimpijskom sportu.

Semiz Pinja Aličić dolazi iz Šapca, boksuje u kategoriji 60 kg, višetruki je šampion Srbije, dugogodišnji reprezentativac naše zemlje. Prvi put na sebe je skrenuo pažnju kada je Srbiji iskovao zlatnu medalju na juniorskom Evropskom šampionatu oktobra 2018. u ruskoj Anapi. Usledile su brojne pobede, poslednji izuzetno značajan trijumf za ovog dečaka anđeoskog osmeha je naslov najboljeg boksera na nedavno završenom Seniorskom prvenstvu Srbije 2021. čime je potvrdio epitet najtalentovanijeg srpskog boksera.

foto: Bokserski Savez Srbije

„Borbe su naša svakodnevnica, ring je naša žila kucavica, u njemu se kuju i iz njega se ostvaruju naši snovi. Prošao sam razna takmičenja, bilo je puno pobeda, bilo je i poraza. Boks nam je dao šansu da uspemo u životu i svima preporučujem da uđu naš svet boksa koji je u Srbiji svuda besplatan. Nikada nisam imao tremu, o bilo kom meču da se radilo, uvek sam na to gledao kao na novi zadatak sa kojim moram da se suočim i rešim na najbolji mogući način. Sada, moram priznati, kako se približava početak Svetskog prvenstva u Areni, u meni tinja i ta pozitivna trema. Osmeh me nikada ne napušta, sa osmehom ulazim i izlazim iz ringa, to je moj zaštitni znak, sa osmehom ću hrabro ući u svaki meč u Areni i nadam se da će ih biti onoliko koliko bude potrebno za osvajanje medalje“ – istakao je 19 – godišnji Semiz Aličić.

U papir kategoriji (48 kg) boje Srbije braniće neustrašivi Omer Ametović koji takođe stiže iz Šapca. Bronzu je Srbiji doneo iz Rusije sa Prvenstva Evrope 2018. Godinu dana kasnije na međunarodnom turniru "Vojvođanska zlatna rukavica" u Subotici, pripalo mu je priznanje najboljeg domaćeg mladog boksera. Srbiji je 2019. posle 12 godina perioda bez medalje za našu zemlju iskovao bronzu na Prvenstvu Starog kontineta za omladince koje je održano u Sofiji.

foto: Bokserski Savez Srbije

“Boks je moj život, ne bih mogao da zamislim život bez boksa. To je moja najveća ljubav, treniram od malih nogu, boks teče mojim venama i ne bih mogao uopšte da zamislim da okačim rukavice o klin. Besplatne škole boksa imamo širom Srbije i pozivam mlade da se oprobaju u ovoj veštini, jedan trening od sat vremena dnevno znači mnogo, odvojiće vas od ulice, od kompjutera, telefona, na kraju može da vas učini i reprezentativcem Srbije što je najveća čast koju jedan sportista može doživeti. Uspeh ne dolazi preko noći, težak i veliki rad stoji iza svih pobeda i medalja, ali meni to nikada ne pada teško, posvećen sam cilju koji sam sebi zacrtao, a to je osvajanje medalje na Olimpijskim igrama bilo koju, zlatnu, srebrnu, bronzanu. Kada sam sebi rekao da je to prioritet broj 1, nisam ni slutio da će Svetsko prvenstvo za seniore u olimpijskom boksu stići u naš Beograd i da ću i ja dobiti priliku da pokažem sve što znam i umem, da ću uledati svetslost Arene koju sam do sada gledao samo na TV-u kada sun as kolege iz drugih sportova radovali pobedama. Na putu do mog cilja i Olimpijskih igara, iskočio je nenadano novi cilj kome sam se maksimalno predao i nadam se da će iz toga izaći dobar rezultat, časan za Srbiju” – rekao je mladi i izuzetni reprezentativac naše zemlje, 19 – godišnji Ametović.

Mali Tajson nadimak je zlatnog dečka srpskog boksa koji nam stiže iz Prijepolja. Reč je o 18 – godišnjem Almiru Memiću osvajaču zlatne medalje za Srbiju na međunarodnom turniru u Sofiji marta 2021. u kateogiji 75 kilograma. Bronzu za Srbiju osvojio je na Evropskom šampionatu za omladince novembra 2020. Zlatom se okitio i na omladinskoj “Zlatnoj rukavici” 2021. koja je održana u Rakovici.

foto: Bokserski Savez Srbije

“Boks je veoma uticao na kompletan razvoj moje ličnosti. Sklonio me je sa ulice, a snagu i energiju koju posedujem kanalisao na pravi način. Srećan sam što me je boks pronašao kao i ja njega, bio sam problematičan, a ovaj sport je neutralisao sve loše u meni i istakao sve dobro. Sad sam u Beogradu sa mojim dragim kolegama iz reprezentacije, u finišu smo brušenja forme za Svetsko prvenstvo u Areni, koje se munjevito bliži, a samim tim i naš izlazak u ring. Imali smo dve faze priprema na Zlatiboru, što je prošlo odlično i svi smo veoma zadovoljni, zahvaljujem se Bokserskom savezu I predsedniku Borovčaninu na svemu što su učinili za nas, što sun am dali ovakvu priliku da se kod kuće borimo na najvećoj svetskoj smotri u našem sportu. Konkunrencija će biti izuzetno jaka, očekujemo medalju i borićemo se za to” – zaključio je jedan od najboljih mladih evropskih boksera Memić.

(Kurir sport/BSS)