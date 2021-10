VUJASINOVIĆ ZADOVOLJAN: Prva pobeda u Ligi šampiona, svakako ne i poslednja

Trener Novog Beograda Vladimir Vujasinović je posle meča rekao:

- Otvorili smo ovu utakmicu protiv Radničkog kao i onu u domaćem prvenstvu, dosta nervozno, pogotovo u odbrani. Međutinm, u trećoj četvrtini doveli smo to u red i napravili razliku koju smo održali do kraja. Ta treća deonica je definitivno bila presudna za pobedu, rekao je Vujasinović i dodao:

- U napadu to dosta dobro funkcioniše, imamo mnogo opcija koje koristimo na pravi način, ali bitne utakmice se vrlo retko dobijaju samo napadom. Moramo da dignemo i odbranu na jedan mnogo viši nivo. Za 10 dana imamo utakmicu sa Olimpijakosom, biće to veliki ispit za nas. Nadam se da ćemo to vreme iskoristiti da na pravi način Draška Gogova i Viktora Rašovića, koji su se oporavili od virusa korona, dovedemo u optimalnu formu", konstatovao je Vujasinović.

Najbolji strelac u redovima Novobeograđana bio je dugogodišnji trofejni reprezentativac Nikola Jakšić sa pet golova:

- Drago mi je da smo u prvoj utakmici u Ligi šampiona uspeli da zabeležimo pobedu i to ovakvim rezultatom protiv vrhunske ekipe kakva je Radnički. Nadam se da ćemo ovaj trijumf iskoristiti na najbolji način i da ćemo iz utakmice u utakmicu podizati našu formu i sledeće kolo u Ligi šampiona igrati još bolje.

Strateg Kargujevčana Uroš Stevanović čestitao je rivalu na zasluženoj pobedi:

- Za razliku od prvog meča gde smo već u prvoj četvrtini pali, u ovoj utakmici smo do poluvremena imali aktivan rezultat. Na početku treće četvrtine smo primili dva brza gola, pa se Novi Beograd prvi put odvojio na tri gola razlike. Pokušavali smo da se vratimo, ali su oni povećali prednost u toj trećoj deonici. To je iskusna ekipa, previše kvalitetna da bi na svom terenu dopustila da se vratimo u utakmicu. Nadam se da ćemo u sledećem duelu pružiti još jači otpor i doći do nekog egala - konstatovao je Stevanović.

Golman Radničkog Lazar Dobožanov smatra da razloge poraza treba tražiti u činjenici da njegova ekipa nije izdržala snažan tempo koji su Novobeograđani nametnuli u drugom poluvremenu, ali da ovaj meč što pre treba da se zaboravi, jer u subotu sledi još jedan težak meč protiv Crvene zvezde.

- Utakmica je bila veoma slična prvom duelu koji smo sa Novim Beogradom igrali u Super ligi Srbije pre desetak dana. Dobro smo počeli, ali smo opet imali pad u igri, što je nedopustivo protiv ekipe kakva je Novi Beograd. Nismo smeli da im dozvolimo da budu agresivniji u igri i da nametnu svoj ritam. Ipak, ono što je sigurno da imamo dosta prostora da popravimo igru i smanjimo greške - zaključio je Dobožanov.

U ostalim utakmicama prvog kola vaterpolo Lige šampiona, Barseloneta je pobedila splitski Jug sa 11:6, Breša i Ferencvaroš su igrali nerešeno 8:8, dok je Olimpijakos bio ubedljiv protiv Dinama iz Tbilisija sa 20:9. U prvom kolu danas se još sastaju: Crvena zvezda – Špandau, Marsej – Pro Reko, Jug – Hanover i OSC – Steaua.

Kurir sport