LEGENDA BOKSA MIRKO PUZOVIĆ ZA KURIR: Stravične sudijske greške, ista situacija kao na SP u Pioniru 1978. kada smo opljačkani!

Šesti dan na Svetskom prvenstvu u boksu u Beogradskoj Areni doneo je brojne kontroverze na račun suđenja. Svi su složni da su arbitri drastično oštetili trojicu srpskih boksera, Omera Ametovića, Pavela Fjodorova, a pogotovo Almira Memića.

Potpredsednik BSS-a Slobodan Đurić, podneo je žalbu, a čeka se zasedanje sudijske komisije AIBA. Na očigledne sudijske greške nije ostao imun ni nekadašnji legendarni bokser Jugoslavije Mirko Puzović, koji je komentarisao spornu situaciju za Kurir.

- Ne znam zaista šta da kažem, videli ste sve. Oštećeni jesu bili i Fjodorov, pre toga i Ametović, ali nekako se najviše prašina digla oko meča Almira Memića sa Nemcem Šumanom i to sa pravom. Almir je bio daleko bolji, svi u Areni su to videli, publika je to osetila. Ali sudije su zaista napravile veliku grešku, ali šta je tu je.

foto: Kurir televizija

Osvrnuo se i na Svetsko prvenstvo u boksu u "Pioniru" davne 1978.

- I tada, kao i sada viđena je sudijska krađa. Tada smo mogli da dođemo do nekoliko zlata, ali sudije nisu dozvolile. Tu su bili između ostalih Tadija Kačar, Miodrag Perunović, Bratislav Ristić...

Puzović ima i svoje favorite za medalje.

- Ne volim da izdvajam naše boksere, ali Semiz Aličić i Vladimir Mirončikov mogu daleko da doguraju. Koliko god medalja da osvojimo, biće uspeh, pa čak i jednu, dve. Očekujem dosta publike u polufinalu i finalu, završio je priču Puzović za Kurir.

Kurir sport / Darko Lučić