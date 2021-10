PORAZ U DRUGOM KOLU: Ametović ostavio srce u ringu, nijanse odlučile pobednika

Mladi srpski bokserski as, četvorostruki šampion Srbije, dva puta bronza sa evropskih šampionata, Zlatna juniorska rukavica Srbije 2021, Omer Ametović zaustavljen je u drugom kolu Svetskog prvenstva u olimpijskom boksu za muškarce koje se održava u beogradskoj Areni.

foto: BSS

U drugom kolu 19-godišnji Ametović borio se u kateogriji do 48 kilograma protiv deset godina starijeg takmičara iz Kazahstana Temirtasa Zusupova i ostavio srce u ringu.

Nijanse su odlučile pobednika ovog meča, a pobeda je otišla na konto Kazahstanca rezultatom 4:1.

foto: BSS

"Od našeg Ametovića se tek očekuju vrhunski rezultati, on je uz takođe naše reprezentativce Aličića i Memića najmlađi učesnik SP u boksu u prestonici Srbije. Njegovo vreme tek dolazi, a to je pokazao pobedom u prvom kolu SP u Beogradu protiv predstavnika Turske. Verujemo da će nam naš Beli iskovati medalju na šampionatu Starog kontinenta 2022. godine. Njegov kvalitet, hrabrost, srce i želja za pobedom Srbije su uvek na visokom nivou i on je svetla budućnost srpskog boksa", rekao je selektor boks selekije Srbije Milan Piperski.

foto: BSS

U prvoj sesiji šestog dana takmilčenja (30. Oktobar) osmi meč u ring B boksuje naš Vladimir Mirončikov protiv Turčina Kana Ajkutsuna 80 kg. U drugoj sesiji do 18 časova treći meč ring A naš Pavel Fedorov u kategoriji do 63,5 kg bori se protiv Turčina Kerema Oezmena, dok će u 13. meču druge sesije u ringu A šampion Srbije Almir Memić voditi bitku protiv Nemca Kevina Šumana u kategoriji do 75 kg.

foto: BSS

U nedelju 31. oktobra raspored mečeva srpskih boksera je sledeći:

Od 13:00 časova 10. meč ring A Vladan Babić - Mahammad Abdullayev (AZE) +92 kg,

Od 18:00 časova 3. meč ring A Semiz Aličić - Edgaras Skurdelis (LTU) 80 kg,

9. meč ring A Sadam Magomedov - Džemal Bošnjak (BIH) 92 kg.

Kurir sport