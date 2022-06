POSLE KIŠE DOĐE SUNCE: Dva ZLATA i dva SREBRA za Srbiju

Za mesta na pobedničkom postolju borilo su se ukupno 33 nacije, u 38 disciplina u dve konkurencije i preko 900 takmičara. Grb Srbije branilo 11 devojaka i 19 momaka u 27 discpilina. Finiš takmičenja poslednjeg dana šampionata Starog kontinenta iznedrio je četiri medalje u nizu za mlade srpske asove koji su svojim fantastičnim izdanjem obasjali “beogradsko more” i izazvali erupciju radosti srpskoj selekciji. Srbija ima mladost za ponos, za pamćenje, za radost, za istoriju! Nakon kiše dođe sunce! – maksima koja je doslovno obeležila Prvenstvo Evrope u kajaku i kanuu za juniore i mlađe seniore 2022. održanog od 23. do 26. juna na prelepom “beogradskom moru” Adi Ciganliji. Vreme je odmicalo, trke su prolazile, smenjvali su se sunčevi intervali sa kišnim kapima, finala jenjavala, ali nada i vera u medalju za Srbiju, domaćina šampionata Starog kontinenta u kajaku i kanuu za juniore i mlađe seniore nije. Čekao se taj momenat velikog slavlja i eksplozije emocija, činilo se kao večnost, a zatim je u bum stilu stigla lavina radosti. Došla je vredna, najvrednija, zlatna medalja! Srpske juniorke u disciplini K2-500 Dina Bacelj i Dunja Stanojev iskovale su najsjajnije odličje. Zlatni srpski dvojac Dina-Dunja briljirao je tokom cele trke, u jednom dahu, čvrsto i samouvereno veslale su od početka do kraja i na kraju tijumfovale rezultatom 1:45.351. Drugo mesto osvojio je dvojac Mađarske Lora Debreceni, Petra Polai (1:46.075), dok su je bronza pripala Italijankama Sari Grati i Điadi Roseti (1:46.698).

“Emocije polako naviru, još uvek nismo svesne uspeha i rezultata koji smo ostvarile u Beogradu, na Prvenstvu Evrope. Zlato sija oko vrata, osmeh ne silazi sa lica” – počinje priču nakon trijumfa Dina Bacelj. Dve medalje u jednom danu, e to mogu samo veliki! U listu onih koji su u razmaku od samo pola sata iskovali odličja za svoju zemlju u dve različite i izuzetno zahtevne discipline upisala se i srpska juniorka Dunja Stanojev. Nakon trijumfa u dvojcu na 500 metara gde je do zlata stigla u paru sa koleginicom iz reprezentacije Dinom Bacelj, novu medalju za Srbiju herojskim veslanjem Savskim jezerom Dunja osvaja u disciplini K1-200 vremenom 41.740. Ispred naše briljantne devojke sa prednošću od samo 50 stotinki stigla je Nemica Čelzi Rouzekan rezultatom 41.240. Treća je bila Mađarica Reka Kisko (42.290). “Srećna sam, zadovoljna, srce mi je puno radosti. Ovo je najveći uspeh u mojoj karijeri do sada. U Bratislavi smo nedavno imali trku gde smo odmerile snage sa stranim takmičarkama i zabeležile dobar rezultat, to je bila neka uvertira za ovo što smo imale u Beogradu. Na Adi Cignaliji, na šampionatu Evrope dočekala nas je jaka konkurencija, žestok tempo, ali velika borba sa jasnim ciljem od prvog zaveslaja do potpunog trijumfa. Pokazale smo da vredimo i tamo, ali i sada u Beogradu” – rekla je Dunja dvostruka osvajačica medalje za Srbiju na EP u srpskoj prestonici. Sledi svetski šampionat u Segedinu u septembru 2022. “Plan je da damo sve od sebe ponovo i ponovimo sjaj iz Beograda” – rekla je Dina Bacelj, “Imamo dovoljno vremena da se spremimo i pokažemo naše najbolje i više od toga” – istakla je Dunja Stanojev. Samo što su taktovi “Bože pravde” prestali da odjekuju Adom Ciganlijom posle zlatne medalje Dunje Stanojev i Dine Bacelj, usledila je trka koja je našem timu donela još jednu medalju!

U konkurenciji mlađih seniora, pred domaćom publikom, srpski četverac na 500 metara u sastavu Stefan Vrdoljak, Nikola Kovačević, Luka Stojkov i Branko Lagundžić osvojio je srebrnu medalju! “Izuzetno smo zadovoljni srebrom, nije kao zlato, ali je vredna medalja. Trenirali smo žestoko mesec i po dana u Beogradu pred evropsko prvenstvo za ovakav rezultat i sav rad se pokazao i isplatio kroz ovu medalju koja je moja prva u konkurenciji mlađih seniora. Velika je čast biti u Beogradu na pobedničkom postolju, pred domaćom publikom. Već od sledeće godine ulazim u kategoriju seniora i nadam se da ćemo nastaviti sa dobrim rezultatima i na svetskom prvenstvu koje nas očekuje ove godine” – rekao je Stefan Vrdoljak. Iako su za favorite za medalju ispred naših momaka važili Česi, Italijani, Portugalci, srpski četverac je i silovito i hrabro “gazio” Savskim jezerom i na kraju ostavio iza sebe sve navedene osvojivši srebro zlatnog sjaja vremenom 1:22.538. “Moja prva evropska medalja, jako sam srećan. Ovaj četverac smo spremali skoro tri meseca i prošli smo loše trke u Poljskoj, ali radili smo vredno zajedno i trudili se, bili smo na ovom putu tim i zajedno sa Urošem Pavlovićem smo na kraju uspeli da osvojio srebrnu medalju. Ovo je moja prva godina u konkurenciji mlađih seniora gde tek očekujem dobre rezultate. Prvu narednu priliku za novi uspeh imamo već u septembru u Segedinu gde na očekuje svetsko prvenstvo, imao dva – tri meseca za dobre pripreme kao tim i nadamo se da ćemo tamo proći još bolje” – istakao je Branko Lagundžić.

foto: Kajakaški savez Srbije

Zlato je mladim asovima Srbije izmaklo za samo 70 stotinki, a osvojila ih je posada Poljske Vojčeh Pilar, Piotr Moravski, Viktor Lehcisnki, Filip Vekvert rezultatom 1:22.468, dok su kao treći kroz cilj prošli Nemci u sastavu Linus Bange, Jakob Kuršat, Leonard Buš, Nils Globke ostvarivši vreme 1:23.065. “Nisam znao koja ću osećanja imati nakon trke, ali sada mogu reći da je bilo fenomenalno. Pred domaćom publikom osvojili smo evropsko srebro što daje dodatnu veličinu ovoj medalji. Sledeća stanica nam je Segedin i svestko prvenstvo gde očekujemo još jaču konkruenciju i očekujemo da ponovimo rezultat, ako ne da budemo i još bolji. Naredne godine izlazim iz ove kategorije i nadam se da ću uspeti da obezbedim mesto među seniorima reprezentacije Srbije” – objašnjava Luka Stojkov. Evropsko srebro oko vrata, ali misli već na svetskom šampionatu, tako to rade veliki asovi. “Odličan rezultat smo ostvarili obzirom da već godinama pokušavamo da napravimo četverac koji će da bude kompetentan da uđe u finale, napravi vredan rezultat i uzme medalju. Meni je ovo prva međunarodna medalja, već u kvalifikacijama smo videli da vredimo i da možemo ostvariti veliki plasman. Uspeli smo to na ovom prvenstvu, nadamo se tako dobrom rezultati i na svetskom, treniramo dalje pa ćemo videti. U Poznanju smo imali loše trke, nisu nam odgovarali vremenski uslovi ni voda, imali smo i greške koje smo u međuvremenu uspeli da ispravimo u radu sa selektorom koji nam se potpuno posvetio i taj rad sa njim ispravio je greške i doneo ovo što smo napravili u Beogradu, evropsko srebro. Ovo nam je dodatni motiv da nastavimo još jače sa treninzima i pripremama za svetsku smotru u Segedinu. Sve ove reprezentacije koje su se ovde takmičile sa nama će činiti isto, tenirati još više i biti još spremnije tamo, kao što ćemo i mi i verujem u dobar rezultat i u Mađarskoj. Ostaje vreme da pokaže kakvi ćemo biti” – zaključio je Nikola Kovačević. Strahinja bez straha za novo zlato Srbiji na šampionatu Starog kontineta u kajaku i kanuu za juniore i mlađe seniore 2022. U disciplini K1 200 metara juniori mladi srpski kajakaški lav Strahinja Dragosavljević poput strele izveslao je finalnu trku i vremenom 35.602 srpskoj selekciji na Adi Ciganliji doneo četvrto odličje, drugo zlato! Iza sebe Strahinja je ostavio kolegu iz Nemačke Tilmana Somera koji je osvojio srebro rezultatom 35.687 i Slovenca Matevza Manfreda koji je do bronze stigao vremenom 35.812. “Osećam se sjajno, pun sam adrenalina, srce mi je veliko. Bilo mi je samo jedno u glavi, da vidimo zastavu Srbije kako se vijori, da čujemo našu himnu I da budem prvi. Sve vreme pred trku, dok sam bio u vodi samo sam sebi ponavljao “ja sam šampion, ja sam šampion” i eto postao sam šampion. Moj stariji brat je naš proslavljeni šampion, to mi je velika pomoć i donosi mi mir što imam nekoga ko me gleda, bodri, ko je tu da bude uz mene pred trku kad mi bude loše da mi da snagu i da podeli samnom sreću kada sam srećan. Raskrčio mi je put, jako sam mu zahvalan i srećan sam što ga imam i boljeg brata ne mogu da imam. Iako je na pripremama u drugom gradu, došao je na finale da me bodri i uvek da sve od sebe gde koje god takmičenje da je u pitanju da dođe i da me bodri i ne znam da li bi mogao otići na trku bez njega. Odmah krećem kod brata da nastavim sa pripremama, jer tu sam gde sam, nema odmora, a i prezime mi tako nalaže da moram nastaviti šampionskim stopama” – zaključio je Strahinja Dragosavljević. FINALE K1-500JUN Dunja Stanojev 5. mesto (1:55.863) FINALE K1-500JUN Aleksandar Jovanović 9. mesto (1:44.838) FINALE C1-500U23 Tijana Arsić izašla sa staze zbog povrede ramena, nije poznato koliko će odsustovati sa takmičarske scene FINALE K1-500U23 Bojan Zdelar 5. mesto (1:39.039) FINALE K1-500U23 Marija Dostanić 5. mesto (1:52.033) B finale K2-500JUN Luka Manjenčić, Strahinja Dragosavljević 8. mesto (1:39.610) B finale K2-500U23 Danilo Živković, Miloš Stojkov 8. mesto (1:35.111) FINALE K2-500U23 Anastazija Bajuk, Olivera Mihajlović 8. mesto (1:46.984) FINALE K2-500JUN Dina Bacelj, Dunja Stanojev 1. mesto (1:45.351) FINALE K4-500U23 Stefan Vrdoljak, Nikola Kovačević, Luka Stojkov, Branko Lagundžić – 2. mesto (1:22.538) FINALE C1-200U23 Tijana Arsić zbog povrede ramena nije izašla na trku FINALE K1-200U23 Marija Dostanić - 4. mesto vreme 41:280 FINALE K1-200JUN Dunja Stanojev – 2. mesto vreme 41.740 FINALE K1-200JUN Strahinja Dragosavljević - 1. mesto vreme 35.602 FINALE K1-200U23 Stefan Vrdoljak – 7. mesto vreme 36.285

Kurir sport