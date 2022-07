VELIKI PODVIG SRPSKE STRELKINJE: Zorana Arunović osvojila 50. MEDALJU u karijeri!

Od 2010. godine, Zorana se 50 puta pela na jedno od tri mesta pobedničkog postolja u olimpijskim disciplinama, a njen trener, Jelena Arunović, kaže da je dvostruki trijumf u korejskom Čang Vonu od izuzetnog značaja:

„Ovaj uspeh je još veći, jer je ostvaren u Aziji. Verujte mi, tamo ne može svako da pobedi, jer na azijskom kontinentu je došlo do velike ekspanzije kvaliteta kada je streljaštvo u pitanju. Treneri u azijskim zemljama primenili su drugačiju trenažnu tehnologiju koja im je dala nagli skok rezultata. Situacija je takva da oni ne idu po svim takmičenjima i iz nekog razloga ne dolaze u Evropu, i zato kada dođeš u neku azijsku zemlju na takmičenje i pobediš ih na njihovom terenu to je zaista rezultat vredan pažnje“, konstatuje Jelena Arunović i naglašava da je posebno raduje činjenica da Zorana ove godine u kontinuitetu osvaja odličja:

„Impresivna je bila u kvalifikacijama, ostvarivši najbolji rezultat još od decembra 2018. godine. U finalu je pucala izvanredno, vodila je sa čak 12:0 i finalni meč je rešila ruitnski u svoju korist sa 16:4. Ono što je bila otežavajuća okolnost u celoj situcaiji u Čang Vonu je činjenica da su se kvalifikacije u miksu pucale samo tri sata nakon pojedinačnog finala. Trebalo je smiriti se i sabrati se posle velikog uspeha. Bilo je jako teško. Zorana i Damir Mikec su veliki profesionalci, ali nisu mašine. Ipak, bili su na visini zadatka pa su u finalu zasluženo stigli do zlata“.

foto: SSS

Na pitanje šta je tajna uspeha Zorane Arunović na velikoj sceni više od decenije, njen trener Jelena Arunović kaže:

„Zorana je uspešna pre svega što je predisponirana za ovaj sport, ali i zato što je veoma dobro utrenirana i to u dužem vremenskom periodu. Govorimo o sporitsti koji je na visokom nivou utreniranosti u desetogodišnjem ciklusu, koji mogu da nazovem megaciklus i zato nijedan njen dobar rezultat i medalja nisu iznenađnje za prave stručnjake koji prate to što radimo. To je nešto što se posle toliko godina kvalitetnog i stručnog rada i očekuje“.

Zanimljivo je da je Zorana posle Olimpijskih igara u Tokiju, kada nije uspela da osvoji tako željeno olimpijsko odličje, razmišljala da završi sportsku karijeru. Teška povreda samo mesec dana pre takmičenja, na neki način poništila je vrhunski i po mnogo čemu inovativan rad u pripremnom periodu. Ipak, ta odluka o povlačenju je na sreću srpskog streljaštva i našeg sporta, prolongirana do daljnjeg:

„Takvo razmišljanje je bilo posledica neostvarenog cilja i bolne istine da Igre u Japanu nisu prošle onako kako smo priželjkivale. Ta povreda se desila kada je Zorana bila u naletu dobrih rezultata, a sve ono što smo radile zajedno se pokazalo kao ispravno. Ipak, nekako smo uspele da izguramo sve to i iz te situacije izađemo možda još i jače. Imale smo veliku pomoć ljudi iz okruženja, porodice, fizioterapeuta, kondicionog trenera, psihologa... Uz takvu podršku mogle smo da se fokusiramo samo na rad i to je bilo presudno“.

Ono što Zoranu i Jelenu očekuje u narednom periodu su pripreme za Svetsko prvenstvo koje se u oktobru održava u Egiptu:

„Naš glavni cilj i dalje je osvajanje medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine i niko mi ne može zabraniti da sanjam o tome. Ali, za Pariz tek moramo da se kvalifikujemo. Prva prilika za to je Svetsko prvenstvo u Egiptu, gde će vize za Olimpijske igre overiti osvajači medalja. Nisam dovoljno hrabra da kažem da će to biti tako, ali to jeste naša želja, a posle ovog svetskog kupa u Koreji to se čini kao realan i dostižan cilj“, zaključila je Jelena Arunović.

Kurir sport