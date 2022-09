DELFINI SE PROVUKLI KROZ IGLENE UŠI: Vaterpolisti Srbije posle PENAL DRAME slavili nad Holandijom

Vaterpolisti Srbije odigrali su nerešeno sa Holandijom 6:6 (2:1, 3:1, 1:4, 0:0) u doigravanju od 9. do 12. mesta na Evropskom prvenstvu u Splitu.

Peterci su odlučivali pobednika ovog duela: Srbija je posle penal drame bila bolja i slavila sa 12:11.

Za Srbiju su pogađali redom Strahinja Rašović, Đorđe Vučinić, Sava Ranđelović, Radomir Drašović, pa opet Strahinja Rašović i Ognjen Stojanović, dok su iz selekcije Holandije precizni bili Lukas Gilen, Jorn Vilkenhorst, Gus van Ijperen, Paskal Jansen, Džese Kupman.

Nisu Dejan Savić i njegovi izabranici želeli da budu ovde, hteli su meč protiv Italijana u četvrtfinalu, ali kada su se već našli u doigravanju za plasman od devetog do 12. mesta, moralo je bolje od ovoga.

Bez najboljeg igrača, Dušana Mandića i Marka Radulovića, Srbija nije uspela da dokaže da je kvalitetniji tim od rivala. Strahinja Rašović je doneo ranu prednost našem timu, a nju je udbostručio Ognjen Stojanović, pre nego što je Gilen postavio konačni rezultat prve četvrtine.

Đorđe Vučinić je lepim golom povisio na 3:1 na otvaranju treće deonice, a ubrzo je Stojanović stigao do drugog gola na utakmici, a na kratku pauzu ekipe su otišle pri vođstvu Srbije rezultatom 5:2, pošto se u strelce upisao i Radomir Drašović.

Odlične role na današnjem meču imali su naši golmani Dimitrije Strajo Rističević i Lazar Dobožanov, koji su imali po nekoliko odličnih odbrana. Ali ni odbrane nisu pomogle Srbiji u trećoj četvrtini, u kojoj je došlo do velikog pada, što su Holanđani maksimalno iskoristili kako bi stigli do izjednačenja, pre nego što je Srbija konačno došla do novog pogotka preko Drašovića.

Ubrzo je Holandija došla do novog poravnanja i to u samoj završnici treće deonice. U poslednjih osam minuta ekipe su ponele neočekivanih 6:6.

Srbija će u borbi za deveto mesto igrati u četvrtak u 11.30 minuta protiv Rumunije koja je prethodno pobedila Izrael nakon boljeg izvođenja penala.

(Iz Splita za Kurir - Aleksandar Knežević)