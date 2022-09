SA ŠUMAHEROM SAM IMAO MNOGE BITKE, ALI TA JEDNA... Dejvid Kultard za Kurir o ČUVENOM SUKOBU sa Šumijem: Srećom niko nije povređen

Šampionski bolid Formule 1 iz 2011. godine, Red Bulov RB7, kojim je Sebastijan Fetel osvojio titulu, ulicama Beograda ove subote će voziti legendarni Dejvid Kultard.

Čuveni Škot čija je karijera trajala od 1994. do 2008. godine, u prestonici će u sklopu Red Bull Show Run programa voziti pred ljubiteljima najbržeg karavana na svetu iz Srbije.

Kultard će voziti trasom Studentski trg - Vasina - Trg Republike - Kolarčeva - Terazije i nazad.

foto: Mateja Jeremić

Ovo je jedinstvena prilika da se uživo oseti moć bolida Formule 1, događaj je otvoren za javnost i ko god poželi može da izađe na ulice u centru grada.

- Prvi put sam ovde i veoma sam impresioniran onime što sam video. Dugo sam šetao ulicama, gledao sam i želeo da makar malo shvatim na koji način ljudi ovde žive, nadam se da će ljudi u velikom broju doći da vide kako vozimo - rekao je Kultard za Kurir.

Tokom karijere u kojoj je slavio na 13 trka, poznato je Kultardovo rivalstvo sa Mihaelom Šumaherom. Škot se prisetio čuvene trke i velikog incidenta nakon kojeg je umalo došlo do fizičkog sukoba između njih dvojice.

Šumaher je nakon sudara pobesneo i krenuo prema boksu u kojem se nalazio Kultard. Članovi tima dve ekipe su sprečili ozbiljniji sukob.

- Imao sam mnoge velike bitke sa Mihaelom... Trka u Belgiji, gde smo imali incidente je nešto što se i danas pušta svake godine jer je bilo veoma emotivno. Na sreću niko od nas nije povređen. Imali smo i velike nesuglasice, ali van staze smo uvek mogli da pružimo jedan drugom ruku.

Čuveni vozač je otkrio i da postoji njegov kontakt sa porodicom Šumahera koji se od 2013. godine oporavlja od teške nesreće na skijanju.

- Njegova porodica je i danas veoma aktivna u Formuli 1. Supruga Korina prisustvuje na nekim trkama, sin Mik vozi... Tokom godina smo sklopili dobar odnos i uvek je lepo videti ih i naravno svi čekamo i nadamo se da će u budućnosti Majkl moći da se oporavi - rekao je Kultard.

foto: Zorana Jevtić

Kultard je govorio i o pogodnostima koje ima svaka država koja uloži u organizaciju trke Formule 1 i to uporedio sa velikim takmičenjima u drugim sportovima. Te pogodnosti daju na značaju događajima kakav se ove subote održava u Beogradu.

- Ako pogledate kroz istoriju šta je Red Bul postigao ovakvim, kratkim karavanima, često se dešavalo da odemo u zemlju koja nema odgovarajuću modernu strukturu za trke, ali u narednim godinama interesovanje se proširi. Ako organizujete Svetsko prvenstvo ili Olimpijske igre, spremate stadione i arene za jedno takmičenje i to je to. Ostaje vam da se nadate da će neko to koristiti u budućnosti, a ako uložite u Formulu 1, ostaje vam nasleđe. Ne samo da dobijate publiku svake godine, dobijate i inženjerstvo, bezbedniju vožnju i promociju bezbedne vožnje što je jako važno - poručio je čuveni vozač i dodao:

- U većini zemalja na svetu postoje fanovi Formule 1. Nekada političari, kada gledaju šta mogu da urade kako bi promovisali svoju zemlju, shvate da je Formula 1 jedna od najboljih investicija koja donosi globalnu publiku svake godine.

foto: Zorana Jevtić

Kultard je jedno vreme bio timski kolega sa Mikom Hakinenom, a finski vozač je nedavno poručio: Da bi pobedio moraš da imaš dobrog kolegu u timu.

- Kolega iz tima je tvoj prvi rival, pa i nije baš najnormalnije da ga zoveš timskim kolegom. Tvoj uspeh je njegov neuspeh i obrnuto, pa je teško kontrolisati taj odnos. I za tim je teško da kontrolišu dva vozača koja se bore za titulu. Na primer, u fudbalu, ako imate prvih 11 igrača, drugih 11 žele neku povredu i priliku da se nađu na terenu - zaključio je Dejvid Kultard.

Kurir sport / A. K.