KARTER ZABRINUT ZBOG LOŠE FINANSIJSKE SITUACIJE SNUKERAŠA: Za taj novac mogao bi da odeš i popunjavaš rafove u prodavnici...

Britanski snukeraš Ali Karter rekao je da "možda 90 odsto" igrača koji učestvuju na profesionalnim turnirima nemaju novca.

Karter smatra da ima previše igrača na profesionalnim turnirima, uprkos garantovanoj sumi od 20.000 funti za najboljih 130 svetskih igrača u periodu od 2022. do 2023. godine.

Karter je ovog meseca osvojio Masters u Nemačkoj, što je bila njegova prva titula u poslednjih sedam godina.

"Bilo je stvarno teško. Možda 90 odsto igrača na Turu nema novca", rekao je Karter, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

foto: Profimedia

Kada su rukovodeća tela svetskog snukera i bilijara u septembru objavila da će igrači dobiti garantovanih 20.000 funti, predsednik Svetskog snukera Stiv Doson rekao je da je to "podrška mnogim talentovanim igračima kojima je možda potreban nivo sigurnosti da bi finansirali svoje karijere u snukeru".

"Mislim da bi na Turu trebalo smanjiti broj igrača, da bi se dodelila nagrada koja vam, ako dođete do Tura, garantovala da zarađujete za život, da dobro zarađujete. Oni ne zarađuju ništa, 20.000, 30.000 godišnje posle troškova, možda i manje od toga. Za taj novac mogao bi da odeš i popunjavaš rafove u prodavnici, bez nepoštovanja nekome ko to radi. Ali ovi momci su ceo život posvetili igranju snukera od malih nogu, tako da mi se to čini pomalo nepravednim, to je sve", rekao je Karter.

Karter (43) je 1996. godine počeo profesionalnu karijeru i do sada je osvojio pet turnira. On je u dva navrata bio finalista Svetskog prvenstva, 2008. i 2012. godine i oba puta izgubio je od Ronija O'Salivena.

(Kurir sport/Beta)