BEOGRAD VIDEO PRAVI SPEKTAKL: Maksimović: Najuspešnije prvenstvo u istoriji! Hvala Vladi Srbije na velikoj pomoći

Potpredsednik MMA saveza Srbije, Slobodan Maksimović istakao da je ponosan na organizaciju Svetskog prvenstva i Bravea u Beogradu

Srbija je ove godine u februaru bila domaćin Svetskog prvenstva u MMA, a "šlag na torti" je bio profesionalni Brejv turnir.

Potpredsednik našeg MMA saveza, Slobodan Maksimović je istakao da je ovo velika stvar za ovaj sport.

- Amatersko Svetsko prvenstvo je najuspešnije organizovano ovakvo takmičenje, dobili smo potvrde sa svih strana. Probili smo sve rekorde kada je ovaj događaj u pitanju. Sve je prošlo u najboljem redu. Imali smo samo dva meseca za organizaciju, ali sve je ispalo kako treba - rekao je Slobodan Maksimović za "Informer".

Maksimović kaže da je od velikog značaja bila pomoć države.

- Vlada je podržala Svetsko prvenstvo, bez toga to nije bilo moguće. Prvi put smo prepoznati kao sport, što je veliki korak za nas. Pomoć države je bila od velikog značaja za nas. Nismo imali mnogo vremena za organizaciju, svi su videli kako je to sjajno sve izledalo, ali ne znaju koliko je znoja proliveno da se dođe do toga - naglasio je on.

Srbija je osvojila četiri medalje i peta je država po uspesima na Svetskom prvenstvu što je ogroman uspeh.

- To je velika stvar. Ja sam jedan od retkih koji je verovao u to. Pre takmičenja sam rekao da ćemo da osvojimo četiri medalje. Nije bilo mnogo vremena za pripremu, a napravili smo sjajan rezultat. Zahvaljujući tome trebalo bi da dobijemo poziv za Svetski kup koji se održava u Bahreinu u novembru, na kome učestvuje osam najboljih država - istakao je Maksimović.

Kurir sport / Informer