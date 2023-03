FRANCUSKA RUKOMETNA LEGENDA OPTUŽENA ZA PEDOFILIJU: Dete me je kontaktiralo na Snepčetu, nisam znao da je to klinac od 13 godina

Legendarni francuski rukometaš Bruno Martini osuđen je za pedofiliju na godinu dana uslovne kazne zatvora.

Bivši francuski šampion sveta u rukometu iz 1995. i 2001. godine uhapšen je pod optužbom za iskorišćavanje maloletnika i snimanje dečije pornografije.

U leto 2020. Martini je preko društvenih mreža kontaktirao trinaestogodišnjeg dečaka, a dok je bio u pritvoru, priznao je da je razmenio nage fotografije sa nekoliko maloletnika, ali je negirao da je snimao dečiju pornografiju.

foto: Profimedia

- Počelo je s koronavirusom. Mogao sam da potonem u nasilje, alkohol ili drogu, ali nisam. Izabrao sam se*s. Radio sam stvari koje za mene nisu uobičajene. Heteroseksualac sam, ali prepustio sam se homoseksualnim iskustvima. Da sam pedofil, otišao bih na TikTok, gde su mladi i gde dolaze pedofili, kako mi je objasnio policajac, a ne na Snepčet, gde je sve puno odraslih - rekao je Martini u razgovoru za Lekip i dodao:

- Dete me je kontaktiralo na Snepčetu pred kraj tog razdoblja. Nisam ga tražio. Kad sam saznao da osoba nije ono što sam mislio i da je ta mlada osoba zapravo 13-godišnji klinac, bio sam zaprepašćen. Bilo me je sramota. Policija je pretresla stan u kojem sam živeo sa suprugom i ćerkom, i odneli su računar. Jako me je sramota zbog svega.

(Kurir sport/Lekip)