CRVENA ZVEZDA DOMAĆIN FINALNOG TURNIRA: Mogu li crveno-bele devojke do senzacije i trofeja? Nadaju se velikoj podršci NAVIJAČA

Ženski vaterpolo klub Crvena zvezda domaćin je od 13. do 15. aprila finalnog turnira Dunav lige.

foto: David Damnjanović

Crveno-bele devojke danas od 19.15 časova igraju četvrtfinale protiv Vojvodine. Ukoliko pobede u polufinalu će im protivnik biti mađarski klub Senteš. Pored nabrojanih ekipa, na turniru još učestvuju nemački Špandau, mađarski BVSC i češke Strakonice.

Pre tri nedelje Crvena zvezda je obeležila 10 godina postojanja, a tim povodom na konferenciji za novinare predstavljen je novi član Upravnog odbora, Dejan Savić, što je bio znak da klub ima velike planove.

– Organizacija finalnog turnira Dunav lige, od 13. do 15. aprila, vezana je i za promociju ženskog vaterpola. To će biti prvi od projekata koji će nam pomoći da budemo prisutni i medijski, da se približimo i roditeljima, da pokažemo su to devojke, sportiskinje, da to nije samo muški sport i treba da razbijemo predrasude – rekla je Dragana Ivković prilikom proslave 10. rođendana kluba.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Da je ženski vaterpolo u Srbiji napredovao pokazuje i podatak da se u domaćem šampionatu takmiči duplo više klubova nego pre 10 godina, više je takmičenja, a samim tim mnogo više i utakmice. Reprezentacija je učestvovala na poslednja četiri Evropska prvenstva, što nije bio slučaj od 2006. pa sve do 2016. godine, praktično između dva Šampionata gde je Srbija bila i domaćin.

– Konkurencija je tada bila mnogo slabija, postojala su svega četiri kluba. Ove godine imamo osam, a prošle godine je bilo i deset. Nama je važno to da smo uspeli da održimo masovnost i da imamo bazu koja puni Taš 2000, a onda se kroz utakmice praktično čeliči za Zvezdu.Već godinama uspevamo da izdržimo da nam po pet, šest, pa jedne godine i deset devojaka napusti vaterpolo ili klub, ali da smo i dalje tu, u samom vrhu. U poslednjih nekoliko godina smo drugi, ali daleko od toga nemamo šansu da to promenimo i vratimo titulu – rekla je tom prilikom selektorka Srbije i trener Crvene zvezde.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Srpski klubovi, kako ženski tako i muški, stalno se bore da motivišu i zadrže članove.

– To je ono na čemu radimo i što je generalno plan. Formirali smo Upravni odbor, gde su nam se priključili ljudi baš sa tom željom, da napravimo ozbiljniji sistem, da budemo konstantniji i da imamo više mogućnosti da pružimo bolje uslove devojkama i da ih tako zadržimo. Nažalost, naš školskih sistem nije podređen sportistima, to je i kod muškaraca i devojaka jednako. Škole i fakulteti im ne izlaze u susret, sistemski nije rešeno i nemaju mogućnost da se bave vrhunskim sportom, a da budu uspešni i u školi. Ipak, moram da pohvalim naše devojke, kojima to polazi za rukom. Imamo tri devojke koje sturaiju na Građevinskom fakultetu, za koji svi znamo koliko je ozbiljan. Uspevaju da usklade obaveze sa sportom, ali to su takve maestralne organizacije da bi sve to uskladilo. Želimo da postavimo klub na mnogo ozbiljnije temelje i da u budućnosti što veći broj devojaka zadržimo i da se baza poveća – kazala je Ivkovićeva.

Kurir sport