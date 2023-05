"NIJE DAN ZA UPIRANJE PRSTOM..." Sportski svet ŠOKIRAN masakrom u osnovnoj školi: Nezamislivo...

Sportski svet šokiran je masakrom koji se u sredu ujutru dogodio u OŠ Vladisalv Ribnikar u Beogradu kada je 13-godišnji dečak ubio osmoro vršnjaka i čuvara škole, a sedmoro teško ranio.

Sportski svet šokiran je ovim masakrom, a poruke podrške porodicama nastradalih stižu sa svih strana.

Poznati hrvatski košarkaš Ante Tomić objavio je na svom Tviter profilu fotografiju na kojoj piše "Razgovarajte sa decom" i uz to je napisao i poruku.

"Nije dan za upiranje prstom, nego za gledanje u ogledalo. Nije do igrica, nije do zapada, do roditelja je. Iskreno saučešće za svih devet porodica. Nezamislivo", napisao je Tomić na društvenim mrežama.

(Kurir sport)