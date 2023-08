SRBIN BLIZU ŠAMPIONSKE TITULE Mihajlo Mladenović - Mali Đenka blista u Tvingo Evrokupu!

Srpski automobilista Mihajlo Mladenović je debitovao na internacionalnoj sceni 2021, sa 19 godina, u Tvingo Evrokupu i od tada se trudi da na toj sceni i opstane.

Raskošan talenat momak iz Beograda imao je od koga da nasledi, jer se njegov otac Aleksandar Mladenović Đenka takođe trkao. Danas, Mihajla zovu Mali Đenka, a otac ga prati i podržava u pohodu na prvu internacionalnu titulu.

foto: Privatna Arhiva

- Otac me je uporno odgovarao od automobilizma, iako sam ga ja zavoleo kad sam imao četiri godine, jer sam mnogo vremena provodio s njim na trkalištima. Sa 11 godina sam se okušao u kartingu, a prvi put sam se takmičio u Rental kupu 2016. i osvojio treće mesto. Sa 16 godina sam debitovao u "jugu" i vozio brdske i kružne trke, a sa 18 sam postao viceprvak u kategoriji Mali N. Tada sam bio vodeći do poslednje trke u Kraljevu, kad mi je spao kabl i nisam uspeo da završim trku - priča Mladenović, koji je osim odličja na krugu 2020. osvojio i šampionsku titulu u juniorskoj i seniorskoj kategoriji na brdu.

foto: Privatna Arhiva

U debitantskoj trci u Tvingo Evrokupu na Hungaroringu Mladenović je u "reno tvingu" slovenačke ekipe Lema rejsing odmah osvojio drugo startno mesto, gde je trku i završio. Njegov kvalitet prepoznao je organizator i suvlasnik ovog takmičenja dr Jozef Krenek, koji ga je već naredne sezone regrutovao u svoj program mladih vozača. On je Mihajlu obezbedio celosezonski najam za "tvingo":

- Krenek je platio najam auta, zato sam na njemu nosio reklamu za ESET, a moje je bilo da obezbedim sredstva za startarinu, gume, treninge i, naravno, odlazak na trke. Pokušao sam da nađem sponzore, ali mi to nije pošlo za rukom. Prvi vikend finansirao je moj otac uz pomoć nekoliko manjih sponzora i prijatelja, jer je to šansa koja se ne propušta. Dao sam svoj maksimum da skrenem pažnju na sebe i nađem potencijalne sponzore. Trebalo mi je malo vremena da se naviknem na zadnju vuču, jer sam do sada vozio samo prednju. Mislim da sam se dobro prilagodio. Čuo sam da su pričali o meni u šatoru Lema rejsinga, mislim da sam ih iznenadio, a možda i uplašio konkurente koji su tu godinama.

foto: Privatna Arhiva

Prvu sezonu Mladenović je završio kao treći u generalnom plasmanu, a sledeće godine je bio srebrn.

- Posle finansijskih poteškoća na kraju 2021, situacija se nije mnogo promenila ni na početku 2022. Uspeo sam da uđem u sezonu pre svega zahvaljujući Mirku Marinšeku iz Lema rejsinga. On mi je našao sponzora koji je tražio dobrog i brzog vozača, ali je uslov bio da budem siguran za sve trkačke vikende. Taj budžet nije bio dovoljan, nisam uspeo da obezbedim ni onoliko koliko je moralo da se doplati, a pomogli su mi i tata i moj kum Mihajlo Milenković. Kontaktirao sam s dr Jozefom Krenekom, koji me je podržao prošle godine, i on je ponovo malo pomogao, jer su njemu prioritet češki trkači. Dobio sam na svakom vikendu po četiri nove gume, rentu nisam plaćao, moje je bilo da platim startarinu i treninge i tako smo ušli u sezonu - objašnjava Mladenović.

Posebno mesto u karijeri svakog trkača je vožnja na Monci, gde je Tvingo Evrokup održao finalnu rundu 2022. Mihajlo se jednom pobedom i jednim drugim mestom sa trećeg popeo na drugo mesto u generalnom plasmanu i tako završio sezonu kao viceprvak:

- Monca je jedna od staza koju sam često vozio na simulatoru i velika mi je želja bila da se trkam na njoj, a nisam verovao da će se to dogoditi. Razmišljao sam da ako uzmem pehar na Monci, to će mi biti najdrži pehar u životu i uspelo mi je.

foto: Privatna Arhiva

Kako se sezona 2022. privela kraju, nametnulo se i pitanje budućnosti našeg mladog i talentovanog trkača:

- Išao sam na test "kliom" na Grobnik pre Monce, nekako smo skrpili novac uz pomoć prijatelja. Vozio sam 20 minuta, ali nisam mogao da se opustim jer je to veoma skupa mašina. Prvi put sam vozio auto sa sekvencijalnim menjačem, kočio levom nogom, što mi nije bio problem, mislim da sam se brzo snašao. Auto je moćan, pravi trkački, uživao sam. Svakako mislim da bi moj sledeći trkački korak trebalo da bude "klio". Nadam se da će to biti Klio kup Evropa, jer volim da odmah upadnem u vatru. U idealnim uslovima, korak po korak, voleo bih da u budućnosti stignem do TCR auta. Pokušao bih da nađem priliku da sednem u neki TCR auto i odvezem bar test. Šanse da ostvarim svoje planove trenutno su minimalne, da ne kažem nikakve, ali ne gubim nadu.

Mladenović je ove godine ostao u Tvingo Evrokupu, za koji je ponovo bilo problema da se obezbede finansije. Sezonu je otvorio pobedom u Monci, zatim se dva puta popeo na podijum u Mađarskoj, a posle teškog vikenda na Grobniku ponovo je zablistao pobedom na češkom Mostu. Trenutno je vodeći u generalnom plasmanu, a do kraja sezone ostala su još dva trkačka vikenda, odnosno četiri trke.

Šta je Tvingo Evrokup Tvingo kup je osnovan 2015. godine, a osnovni model automobila je "reno tvingo 3 AHB 005" i ima posebne tehničke regulative. Vozilo s trkačem mora biti teško 970 kilograma, a to proverava tehnička komisija. Auto koristi standardni atmosferski motor od 1,0 litar, izduvni sistem "ragaconi" i manuelni menjač. Ove godine takmičari voze na Nankangovim pneumaticima, a potrebno je registrovati najmanje četiri, a najviše šest guma za vikend. Trkačke elemente, kao što su sedište i sigurnosna oprema, obezbeđuje Sparko. Vlasnik prava na takmičenje ima slovenačka ekipa Lema rejsing, koji organizuje trke u nekoliko serija, od kojih su najpoznatije Tvingo Evrokup i italijanska FX serija. Trke se voze na najboljim evropskim autodromima - Monci, Hungaroringu, Muđelu, Slovakija ringu, Brnu... Mladi trkači se obično odlučuju za ovu seriju, koja im služi kao odskočna daska za veća takmičenja, a trke obiluju kontaktima i preticanjima. Cena novog kup automobila je oko 10.000 evra.

Jelena-Katarina Mitrović / Kurir sport