PLJAČKA! MILORADU ČAVIĆU UKRALI 125.000 EVRA I TO NA BIZARAN NAČIN: Šokantni detalji koji sve otkrivaju

Najboljem srpskom plivaču svih vremena Miloradu Čaviću ukradeno je 125.000 evra novca koji je pošteno zaradio u svojoj karijeri!

A, "pljačka" se odrađena na potpuno bizaran način. U pitanju su dve administrativne greške. Da, dobro ste pročitali dve administrativne greške za koju krivicu snosi Plivački savez Srbije, otkriva Sport klub.

foto: Profimedia

Krenimo redom. U Uredbi o nacionalnim priznanjima, jasno u članu 13 stoji da zahtev za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade Ministastvu omladine i sporta podnosi nadležni međunarodni sportski savez u roku od 30 dana od ostvarivanja relevantnog sportskog rezultata.

Srpski as je na EP 2008. osvojio zlato na 100 delfin za koje je trebalo da dobije 30.000 evra i srebro na 50 delfin, vredno 22.500 evra. Zbog toga što je rukovodstvo Plivačkog saveza Srbije zakasnilo da podnese dokumentaciju, Čavić je ostao bez tačno 52.500 evra.

foto: Profimedia

Čavić je preko suda tražio ovaj novac, ali je prema njegovim rečima Plivački savez Srbije stalnim odlaganjem suđenja učinio da taj slučaj zastari i sada više nema nikakve šanse to da naplati.

Druga greška je do sada Čavića koštala do sada oko 73 hiljade evra i do tih para će pokušati da dođe preko suda u novom sporu sa Plivačkim savezom Srbije. Ročište je zakazano za 8. novembar ove godine.

Čavić je oštećen za veliku svotu novca. Onih 52.500 evra je bespovratno otišlo, za 73 hiljade evra mora da se sudi.

Dakle, zbirno 125.000 evra zbog grešaka u administraciji?! Da li je moguće...

Kurir sport / Sport klub