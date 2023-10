OGROMAN USPEH MLADOG SRPSKOG ŠAHISTE! Luka Budisavljević osvojio BRONZANU MEDALJU na Svetskom prvenstvu!

Velemajstor Luka Budisavljević je na upravo završenom Pojedinačnom prvenstvu sveta za juniore do 20 godine ovojio treće mesto i bronzanu medalju.

Koliko je bilo neizvesno do poslednjeg trenutka najbolje govori podatak da su čak četvorica igrača imali po 8,5 poena (deoba 1-4. mesto) ali su odlučivali dodatni kriterijumi. Po prvom kriterijumu (međusobni rezultat) su sva četvorica igrača opet bila ravnopravna. Drugi kriterijum (Buholc -1) je odlučio šampiona i 4. mesto, a za srebrnu medalju je odlučivao čak treći dodatni kriterijum (Buholc). Na kraju je Luka Budisavljević zauzeo treće mesto u konačnom plasmanu. Odličan rezultat koji se dugo očekivao u srpskom šahu.

Poslednje kolo je u partiji do skoro golih kraljeva Luka Budisavljević igrao protiv francuskog velemajstora Mark Andrije Maurizia koji je postao juniorski šampion sveta. Partija je završena remijem u 48. potezu. Pokušavao je Luka da dođe i do pobede, a samim tim i do titule juniorskog šampiona ali francuski velemajstor je čvrsto držao remi poziciju koja mu je i odgovarala da ostane prvi na tabeli. Pre poslednjeg kola samo su njih dvojica imala po 8 poena.

1 / 6 Foto: FOTO: Serbiachess

Ovaj remi su iskoristili ruski velemajstor Nesterov koji igra pod FIDE zastavom i jermenski velemajstor Garibjan. Oni su pobedama protiv Nejmana i Svejna došli do 8,5 takođe. Nesterov je zahvaljujući boljem trećem dodatnom kriterijum u odnosu na Luku došao do srebrne medalje, dok se Garibjan morao zadovoljiti četvrtim mestom.

Ovogodišnje izdanje omladinskog prvenstva sveta se igralo u Meksiko Sitiju u periodu 21. septembar – 01. oktobar 2023. godine. Jedini predstavnik Srbije je bio velemajstor Luka Budisavljević.

Na muškom turniru učestvovalo je 150 igrača iz 53 države sveta, od čega 14 velemajstora, 29 internacionalnih majstora i 19 FIDE majstora. Luka Budisavljević je bio rangiran na 15 mestu po rejtingu.

Kurir sport