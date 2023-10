SRPSKA RUKOMETAŠICA PROŠLA KROZ PAKAO! Na aerodromu u Nemačkoj su me UHAPSILI, pa DEPORTOVALI! U čitavu priču sam ušla NAIVNO!

Sara Garović dobro je poznato lice u svetu rukometa.

Sada je potpisala za Crvenu zvezdu te će biti deo ove ekipe naredne sezone, a tokom karijere prošla je kroz mnogo toga. Sa samo 19 godina krenula je put Poljske gde je trebalo da iskoči na veliku scenu, ali tada se desilo nešto neočekivano.

- Imala sam devetnaest godina, na aerodromu u Nemačkoj su me uhapsili, jer nisam imala dobre papire. Poljaci su morali da mi obezbede dokument, ali nisu, pa su me čak i uhapsili. Kasnije su mi zabranili ulazak u Evropsku uniju na tri godine i više nisam mogla da igram. Tada je naš Savez trebalo da pošalje dopis Poljskoj federaciji, ali Božidar Đurković nije želeo da se zamera federaciji zbog jednog igrača - otkrila je Sara Garović za Sportski Žurnal, pa dodala da je taj odlazak u Poljsku možda jedina stvar koju bi promenila u karijeri:

- Iskreno, ne znam da li bih nešto promenila. Možda momenat kad sam prvi otišla u Poljsku, sad vidim koliko sam naivno ušla u sve to, nisam imala leđa, niti nekog ko brine o stvarima koje mene tada nije trebalo da zanimaju. Zato sam i upala u problem koji nisam mogla da rešim, a ljudi koji je trebalo da stanu iza reprezentativku, to nisu uradili. Šta god da mi se dešavalo, od rukometa nisam odustala i to mi je drago što nisam promenila.

