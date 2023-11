SRPSKI MOST DO SOČIJA: Ivana Petarić, članica komiteta za Srpsko-rusku saradnju, objasnila značaj Međunarodnog festivala mladih

Soči, jedan od prepoznatljivih centara moderne Rusije, će uvodne nedelje marta naredne godine biti domaćin svetskog omladinskog festivala, na kome će učešće uzeti više od 20 000 mladih iz celog sveta, uzrasta od 14. do 35. godine.

Grad na obali Crnog mora je deklarisan kao “letnja prestonica Rusije” i jedan od najmodernijih urbanih sredina na prostoru najveće države na svetu široj javnosti je prezentovan nakon organizacija Zimske Olimpijade i Mondijala u fudbalu sa izuzetnim sadržajima, posebno za mlađu populaciju.

Kultura, umetnost, sport, politika, biznis, nauka... Širok dijapazon iz najrazličitijih oblasti u kojima će učesnici festivala moći da razmenjuju svoja iskustva i znanja.

Pripremni period je otpočeo 26. oktobra u Moskvi, kada je održan Kongres međunarodnog saveta festivala, na kome je učešće uzeo i predstavnik Srbije Aleksa Gajić, predsednik Centra za srpsko- rusku saradnju „Zenit“.

Na Kongresu su učestvovali predstavnici preko 90 zemalja sveta, odnosno 120 mladih lidera.

foto: Međunarodni festival mladih

Učesnici Kongresa su naglasili važnost zajedničkog delovanja na međudržavnom nivou sa ciljem stvaranja mnogopolarnog sveta, koji će omogućiti balans interesa svih zemalja i stvoriti uslove za izgradnju pravedne budućnosti.

-Radujem se sledećoj godini i martu mesecu, jer ćemo zajedno sa mladim ljudima iz Srbije krenuti put Sočija i provesti 7 dana na međunarodnom festivalu mladih koje organizuje Ruska Federacija. Ovaj festival je od velikog značaja za sve nas, pogotovu za omladinu Srbije jer će imati priliku da u period od nedelju dana upozna priznate i renomirane ljude iz različitih naučnih, kulturnih, obrazovanih, sportskih, medijskih delatnosti i da steknu nova znanja i veštine. Takođe, imaće priliku da se upoznaju sa hiljadama mladih ljudi iz razlicitih delova sveta i Rusije i steknu nova prijateljstva. Pored neformalnog obrazovanja, imaće priliku i za zabavni i sportski deo festivala, da obilaze znamenitosti i lepote jednog od najlepših gradova Ruske Federacije. Zahvalna sam na ovoj prilici što mogu da mladim ljudima iz svog valjevskog okruga omogućim odlazak u Rusiju, jer sam i sama bila učesnik u prvom Rusko - Srpskom forumu koji se održao 2021. godine u Krasnodaru i to iskustvo i usvojena znanja sam primenjivala u svojim poslovnim aktivnostima, a verujem i da će ovogodišnji mladi iz Srbije, imati isti utisak i da će ih vizita Sočiju oplemeniti i profesionalno i socijalno družeći se sa vršnjacima sa različitih meridijana. Kvota učesnika iz Srbije je bila 200, od čega su tri četvrtine mladi iz regiona Valjeva, a moram da istaknem da je prijavni zahtev popunilo skoro duplo veći broj od limitiranog broja za martovski Festival u Sočiju. U vremenima punim izazova i nekim lošim dešavanjima na mnogim područjima, naša misija je da sagradimo most prijateljstva do Crnomorske obale gde se mladi neće gledati kroz nišane automtskog oružja, već kroz lične objektive druženja i prijateljstva – rekla je Ivana Petarić, jedna od organizatora Festivala mladih u Sočiju 2024. godine, za prostor Srbije sa akcentom na region Valjeva.

foto: Međunarodni festival mladih

Kurir sport