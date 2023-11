DAJTE ZVEZDI U RUKOMETU PLATU KEVINA PANTERA I IĆI ĆE NA FAJNAL-FOR: Revolucija u trofejnom sportu! Legende traže promene!

Sprema se revolucija u rukometu, makar je to zaključak druge po redu "Handball talks" konferencije.

U organizaciji najpoznatijeg regionalnog rukometnog portala "Balkan-Handball.com" i tehničku podršku RK Nexe održan je u Našicama 3. i 4. novembra vrlo zanimljiv panel.

Velika imena rukometa sa prostora bivše Jugoslavije okupila su se u dvorani u Našicama na dvodnevnom događaju, na kome se moglo čuti mnogo dobrih stvari vezanih za aktuelne probleme. Na devet panela govorilo je više od 30 rukometnih legendi, trenera, direktora klubova, menadžera, novinara, stručnjaka za mlađe kategorije…

Jedno od najinteresantnijih izlaganja imao je direktor novosadske Vojvodine, Darko Jevtić, u društvu kolega iz Vardara, Gorenja, Celja PL i Zagreba.

- Ni jedna država u regionu nikada nije otvorila kanale između sporta i vlasnika firmi u novom sistemu nastalom raspadom Jugoslavije. Tu je nastao jedan zastoj koji vodi sport ka tome da bude debelo amaterski. Dajte jednu platu Kevina Pantera u rukometnu Zvezdu, u Pionir, u 8.000 navijača i dovedite Veselina Vujovića. I za tri godine je ta Zvezda u Kelnu na fajnal-foru, potpisujem. U rukometu mi imamo jedan ozbiljan problem. Nama se prvo traži rezultat, pa ćete tek onda dobiti novac. Onda ćete imati budžet. Tu priču živim već 15 godina. Jedanaest godina smo prvaci države. Kažu mi: "samo budi prvak i biće svega". Onda osvojim EHF kup i opet biće svega. Pa čekajte, dokle više? Zvezda prošle sezone potroši 20 miliona u košarci, ne uradi ništa. Ove sezone će 25, da proba. Pa dajte da probamo mi jednom? Hoće li KK Partizan biti u plusu ove sezone? Neće. Svima je dozvoljeno da gube pare osim rukometu. To nije pravedno – rekao je Jevtić i podvukao:

- Naravno da sam imao ozbiljnu podršku ozbiljnih ljudi da bismo napravili Vojvodinu ovakvom, ali to nije sistem. Slušamo o sistemu. Mi nemamo tržište. Mi nemamo tržište TV prava. Pa u rukometu klubovi plaćaju TV prava da se prenose mečevi u Ligi šampiona. Ko će kupiti dres rukometnog kluba Vojvodina? Naš prihod na dan utakmice je minus ili nula. Mi da stavimo ulaznicu tri evra, niko ne bi došao na utakmicu, a Svetlana Ražnatović stavi cenu 20 evra i dvorana SPENS je puna!

Slikovito je Jevtić objasnio situaciju rukometa u Srbiji.

- Mi smo se kao sport minimizovali. Mi smo prihvatili ulogu jeftinog sporta iz ne znam kog razloga. Rukomet je ozbiljan proizvod. Na rukometnoj utakmici se nešto događa iz sekunde u sekundu. Rukomet pravi proizvod, a ključna je stvar da se taj proizvod proda i mi tu padnemo. Kako će roditelj odvesti dete na rukomet? Taj roditelj će gledati nekog mog igrača koji već sada ima četiri titule prvaka države i pobednika EHF kupa. Roditelj hoće da im deca budu kao fudbaleri, da vozi dobar auto, ima dobar stan, da ima dobru ribu. Igrač mora biti faca. Ovi moji prošetaju po centru grada i njih niko ne zna – rekao je Jevtić i zaključio:

- U statutima klubova piše da su to neprofitabilna udruženja. Zašto mi od sebe tražimo da budemo profitabilni kada to nije moguće? Koji je sportski klub profitabilan? Ako su jedan Real ili Barselona u minusu, šta mi da pričamo na Balkanu? Mi smo stvoreni kao grana da budemo dete države. Država mora to dete da ljulja, da bi imala zdravu omladinu, mladost, da ne bi imala višestruka ubistva maloletnika, država mora da stvori uslove da mi postojimo. Ako se mi svedemo na 10 klubova u regionu, super, ali šta ćemo sa onih 1.000 drugih koji treba da uvuku decu u sport? Bez intervencije države to nema šanse!

Legendarni Veselin Vujović učestvujući na panelu “Rukomet, juče, danas, sutra” sa čuvenim kolegama Linom Červarom i Kasimom Kamenicom, bio je jasan i precizan.

- Kada god nešto hoću da kažem, mene EHF “zvekne” 5.000 evra. Tako da spremite 5.000 evra pa ću da pričam – našalio se čuveni rukometaš na početku razgovora i nastavio:

- Čini mi se da je kod svih drugih sportova sve transparentno, samo kod nas dvojica sudija gleda “čelendž” i odlučuje šta se desilo. Niko drugi ne može da vidi. I Červar, i Kamenica, i ja, dobili smo upite šta bi trebalo da se promeni u rukometu. Nikada ništa nije usvojeno. Sada su nam dali neki tajm-aut više i to smatraju za revoluciju zato što nemamo mladih ljudi sa kreativnošću i idejom da ovaj sport oživi. Umesto njih imamo fosile koji se drže svojih ideja i neće nikada nestati. Ne možemo mi ništa promeniti ovakvim komentarima kada je sistem tako ustrojen.

Objasnio je Veselin Vujović kako rukomet može napred.

- Dajte nam mogućnost da gol van devet metara važi dva. Pa krila u kontri ne bi uskakala na golmana, a utakmica gde neko vodi pet razlike tri minuta pre kraja ne bi bila gotova. Ne gledam više vaterpolo jer ne razumem pravila. Isto tako i za rukomet. Neće ljudi da gledaju nešto što ne razumeju. I koliko god mi pričali, neće se ništa promeniti. Nemačka drži popularnost i interesovanje za rukomet. Dok god Nemci rasprodaju "fajnal-dor" Lige šampiona u Kelnu i na Lemgo-Veclar bude 5.000 gledalaca, mi se možemo nadati nekom boljitku. Na ovim prostorima mora se napraviti koncentracija kvaliteta – bio je jasan Vujović.

Na panelu “priče iz svlačionice” pored Ivana Balića, Mirze Džombe i Igora Vorija iz Hrvatske, učestvovao je i proslavljeni srpski reprezentativac Marko Vujin koji je govorio o “surovosti” profesionalizma.

- Mnogo emotivniji odnos sam imao u Vespremu nego u Nemačkoj. Kada se stvori u Nemačkoj problem, morate sami da rešavate probleme. Igrao sam u klubu gde je trener vodio računa da sa svakim igračem priča isto vreme. U Nemačkoj imaš ugovor, traži se to i to od tebe. Ako ne igraš dobro, nećeš igrati. Sve je prosto i po pravilima. Puno puta igračima sa Balkana to nije odgovaralo, ali mora čovek da se navikne na to i shvati kao deo života. Kada su me pitali koliko ću ostati u Nemačkoj posle odlaska iz Kila. Rekao sam im “šest sati”. Toliko mi treba autom da izađem na Drezden, Prag i idem kući. Prihvatio sam taj sistem. Odradi svoje i to je to - bio je jasan Vujin.

Nekada prvi čovek RSS, sada na funkciji predsednika Takmičarske komisije EHF, Božidar Đurković, izneo je svoje viđenje sistema evropskih klupskih takmičenja.

- Ozbiljno se razmatra opcija ponovnog proširenja EHF Lige šampiona iz puno razloga. Imamo puno dobrih klubova sa ozbiljnim budžetima i dobrih igrača koji su u ovom trenutku van, a zaslužuju da se nađu unutra. To će biti napravljeno u dogovoru sa ljudima iz klubova, a na zadovoljstvo svih zainteresovanih. Liga Evrope je pun pogodak. Posebno mi je drago što su tri kluba iz našeg regiona našli svoje mesto u tom takmičenju i to je značajno za nas. Prošlosezonsko osvajanje EHF Kupa od strane Vojvodine je veliki pomak. Samo učešće Pelistera, Celja i Zagreba u Ligi šampiona je od izuzetnog značaja. Uz učešće klubova u Ligi Evrope, možemo biti zadovoljni. Tu su stabilni Nekse, Alkaloid koji se pojavio, uz Vojvodinu i Lovćen. Treba iči u pravcu proširenja Lige šampiona, ali će to oslabiti Ligu Evrope jer imate ekipe poput Dinama iz Bukurešta, Kadeten, koji bi oslabili drugo po kvalitetu takmičenje prelaskom u elitu – rekao je Đurković.

Posle Beograda i Našica, želja svih učesnika i gledalaca "Handball talks" konferencije je da ona postane tradicionalno godišnje okupljanje najbitnijih rukometnih ljudi regiona.

