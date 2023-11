SD CRVENA ZVEZDA REDOVNO NAGRAĐUJE MLADE SPORTISTE: Dušica, Vasilije, Maša i Dimitrije Zvezdini borovi i jele

Sportsko društvo Crvena zvezda nastavlja sa akcijom “Zvezdin ponedeljak”, koja je održana u „Red kafeu“ na zapadnoj tribini stadiona “Rajko Mitić”. Na četvrtom druženju sa sportistima Crvene zvezde prisustvovale su rukometašice, odbojkašice, ragbisti Crvene zvezde, kao i učenici Osnovne škole „Karađorđe“ iz Beograda.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Odlukom Upravnog odbora SD Crvena zvezda pokrenuta je akcija “Zvezdin ponedeljak”. Ideja ove akcije je da sportisti Crvene zvezde provedu vreme u druženju sa zvezdašima, odgovaraju na njihova pitanja i razgovoraju o proteklom periodu i budućim planovima.

Na druženju sa učenicima OŠ „Karađorđe“, kao i predstavnicima medija razgovarali su rukometašice Leposava Glušica, Sara Garović i Katarina Mančić, odbojkašice Ana Jakšić i Jelena Stojić i ragbisti Balša Žarković i Nenad Žujić.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Rukometašice Crvene zvezde su iznele utiske o jesenjem delu sezone.koje završile na drugom mestu Superlige sa jednim bodom zaostatka i proteklog vikenda osvojile Kup Beograda. Odbojkašice Crvene zvezde su prošle nedelje uspele da obezbede plasman u osminu finala CEV Kupa, duplom pobedom nad španskom ekipom La Laguna Tenerife. U međuvremenu Zvezdine dame će, pored obaveza u Superligi, igrati i polufinale Kupa Srbije protiv obrenovačkog TENT-a. Rabisti Crvene zvezde su na fenomenalan način završili sezonu. Nakon što su letos osvojili trofej regionalne Balkan Superlige, crveno-beli su početkom novembra osvojili još dva trofeja, u Prvenstvu i Kupu Srbije.

Na „Zvezdinom ponedeljku“ proglašeni su najbolji mladi sportisti meseca Crvene zvezde, za oktobar, kao i najbolje mlade sportiste leta 2023 i uručili im priznanja „Zvezdin bor“ za najbolje mlade sportiste i „Zvezdina jela“ za najbolje mlade sportistkinje Crvene zvezde.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Najbolja mlada Zvezdina sportistkinja leta 2023 je teniserka Dušica Popovski. Mlada teniserka Crvene zvezde je ove godine osvojila čak tri medalje na Prvenstvima Evrope za pionirke do 14 godina. Osvojila je bronzu na zimskom Prvenstvu Evrope i srebro na letnjem Prvenstvu Evrope sa reprezentacijom Srbije, a treću evropsku medalju i to srebrnu je osvojila na pojedinačnom Prvenstvu Evrope u Češkoj. Fantastičnu seriju uspeha je nastavila na Grend slemu u Londonu, čuvenom Vimbldonu, gde je u konkurenciji pionirki stigla do polufinala. Sredinom avgusta se sa reprezentacijom Srbije okitila bronzanim odličjem na Svetskom prvenstvu za pionirke u Češkoj. Priznanje „Zvezdina jela“ Dušica je primila od Vladimira Jovičića, najboljeg trenera SD Crvena zvezda u 2022. godini.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Najbolji mladi Zvezdin sportista leta 2023 je džudista Vasilije Grujičić koji je sredinom avgusta osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 81 kg na Evropskom džudo kupu za juniore koji je održan u Skoplju. Nedavno je naš Vasilije osvojio i titulu šampiona na Prvenstvu Srbije za mlađe seniore. Priznanje „Zvezdin bor“ uručio mu je šef stručnog štaba DžK Crvena zvezda Vladimir Jovičić.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Najbolja mlada sportistkinja meseca oktobra je mačevalka Maša Đukić koja je ostvarila izuzetne rezultate. Maša je učestvovala na jakim međunarodnim turnirima u Leskovcu i Zagrebu gde je u kadetskoj konkurenciji uspela da savlada sve svoje protivnice u disciplini mač i osvoji dve zlatne medalje. Priznanje „Zvezdina jela“ Maša Đukić je primila od Svetlane Petronijević, člana Upravnog odbora SD Crvena zvezda.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Najbolji mladi sportista meseca oktobra je bokser Dimitrije Andrejević koji je učestvovao na EUBC šampionatu Balkana u omladinskoj i juniorskoj konkurenciji u Rumuniji. Omladinac našeg Bokserskog kluba osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 75 kg. Priznanje „Zvezdin bor“ Dimitrije Andrejević je primio od Svetlane Petronijević, predsednice Mačevalačkog kluba Crvena zvezda.

Na kraju događaja, dobitnici priznanja Dušica Popovski, Maša Đukić, Vasilije Grujičić i Dimitrije Andrejević isekli su tortu i počastili učenike OŠ Karađorđe i sve prisutne zvezdaše u Red kafeu. Usledilo je druženje i fotografisanje sa sportistima Crvene zvezde.

