VALTER KUP U SMEDEREVU: Miks Pančeva ubedljivo do zlata

Deveti međunarodni turnir za mlađe kategorije u Smederevu, u kome su dva takmičenja spojena u jedno – „Valter omladinski kup“ i Velika nagrada Smedereva, ove godine okupio je 295 strelaca iz 12 zemalja.

Turnir je počeo nadmetanjima mešovitih parova u okviru „Valter omladinskog kupa“, a srpski miksevi su osvojili dve medalje.

Ekipa Pančeva 1813, u kojoj su gađali sestra i brat, Iva i Aleksa Rakonjac, je osvojio zlato u takmičenju miks parova vazdušnom puškom. Pančevci su bili daleko najprecizniji u kvalifikacijama, a u finalu su sa 17:7 u poenima savladali tandem u kome su gađali Elif Berin (Turska) i Bekir Ćato (BiH). Iva i Aleksa su odbranili zlato osvojeno prošle godine.

Treće mesto pripalo je sastavu gornomilanovačke streljačke družine „Dragan Jevtić Škepo“ (Anđelija Stevanović/Stefan Agović). Ovaj par, koji je bio bronzani i 2022. godine, je u duelu za treće mesto nadmašio Smederevo (Natalija Jovanović/Andrija Živković).

U takmičenju miks parova pištoljem zlato je otišlo u ruke mađarskih strelaca Sare Fabijan i Matea Redečija. Od srpskih predstavnika najbliži odličju bili su Nađa Martinović (Partizan) i Marko Ninković (Pančevo), koji su zauzeli četvrto mesto.

Kao i obično, drugog dana turnira na programu je „Velika nagrada Smedereva“ u pojedinačnim disciplinama i u kojoj su strelci podeljeni u starosne katerorije (do 16, do 18 i do 20 godina). Turnir se završava „Valter kupom“ u pojedinačnoj konkurenciji, u kojoj svi strelci nastupaju u jedinstvenoj, apsolutnoj kategoriji. Strelci sa najboljim kvalifikacionim rezultatom poslednjeg dana dobijaju nagrade sponzora turnira – pušku i pištolj fabrike „Valter“.

Vazdušna puška, miks, medalje: 1. Pančevo 1813 (Iva Rakonjac/Aleksa Rakonjac), 2. Mardin,Turska/Visoko, BiH (Elif Berfin Altun/Bekir Ćato), 3. “Dragan Jevtić Škepo (Anđelija Stevanović/Stefan Agović).

Meč za zlato: Pančevo 1813 – Mardin/Visoko 17:7.Meč za bronzu: „D.J.Škepo“ – Smederevo 16:10. Kvalifikacije: 1. Pančevo 1813 625,1…

Vazdušni pištolj, miks, medalje: 1.Čepel Torna/Honved, Mađarska (Sara Fabijan/Mate Redeči), 2. Moldavija 1 (Ana Dulče/Klimentij Ursu), 3. Bugarska 1 (Marija Aranasova/Petar Ivanov).

Meč za zlato: Čepel Torna/Honved – Moldavija 1 16:4, Meč za bronzu: Bugarska 1 – Partizan/Pančevo 1813 17:9. Kvalifikacije: 1. Moldavija 1 566...

Kurir sport

