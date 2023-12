BIVŠI ŠUMAHEROV MENADŽER: Više nemam nade da ću ga videti

Ostalo je još nekoliko dana do godišnjice strašne nesreće u kojoj je teško stradao Mihael Šumaher (54).

Nemački as je pre skoro deset godina, tačnije 29. decembra 2013. godine, u padu na skijalištu u francuskim Alpima teško povredio glavu. Izašao je sa staze ispod vrha Den de Buržin na stazi Kombe de Solier, zapeo za kapen koji ga je katapultirao u vis.

Od tada je njegovo zdravstveno stanje strogo čuvana tajna. Sem članova porodice, praktično niko ne zna njegovo pravo stanje.

Šumaher se od tada nije pojavljivao u javnosti, pa ni ljudi koji su mu tokom karijere u Formuli 1 bili bliski, poput njegovog menadžera Vilija Vebera.

Veber je bio Mihaelov menadžer tokom cele njegove karijere u "najbržem cirkusu na svetu". Bili su poput "prsta i nokta" i zajedno pisali istoriju ovog sporta. Popularni Šumi je karijeru završio kao rekorder sa sedam titula prvaka u Formuli 1 i sa rekordnih 91 pobedom.

- Plakao sam poput psa. Kada pomislim o Mihaelu, nažalost, više nemam nikakve nade da ću ga ponovno videti. Nakon deset godina nema pozitivnih vesti - rekao je Veber u intervjuu za nemački Express povodom desete godišnjice od tragedije.

Veber se kaje što nije posetio Šumahera u bolnici u Grenoblu, kada je bio u mogućnosti. Porodica je Mihaela 2014. godine preselila na kućno lečenje i od tada strogo kontroliše ko sme da ga vidi.

- Da, jako žalim zbog toga i krivim samog sebe. Trebao sam da posetim Mihaela u bolnici. Tugovao sam nakon njegove nesreće, pogodilo me neverojatno jako... Možete samo da zamislite. Naravno, dotuklo me i što je Korina zabranila bilo kakav kontakt. Nakon nekog trenutka došao sam do prelomne faze. Morao sam da se oslobodim od Mihaela i pustim ga. Čak i tri ili četiri godine nakon nesreće, ljudi koji bi me prepoznali bi me pitali: 'Vi ste bivši menadžer Mihaela Šumahera? Kako mu je?' Nakon nekog vremena sam prestao da objašnjavam i pomislio zašto niko ne pita mene kako sam. Za mene je onda bilo jasno, gotovo je, to sr***e mora da izađe iz moje glave."

