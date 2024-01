OGLASIO SE RUS SA KOJIM POLJAK NIJE ŽELEO DA SE RUKUJE: Objasnio je incident i otkrio kako će se sledeći put poneti prema Dudi

Poljski velemajstor u šahu Jan-Kšištof Duda odbio je da se rukuje sa ruskimkolegom Denisom Hizmatulinom, na Svetskom prvenstvu u brzopoteznom šahu u Samarkandu, u Uzbekistanu.

foto: www.ruchess.ru

Posle tog incidenta oglasio se Denis Hizmatulin (39) i objasnio šta se desilo i kako će na sledećim turnirima postupati ako se sretne sa Poljakom.

- Ako ponovo budem u prilici da igram sa Dudom, ponovo ću mu pružiti ruku pre meča. Nisam bio uznemiren, niti sam se osetio uvređenim - rekao je ruski velemajstor Denis Hizmatulin i nastavio:

- Jan-Kšištof Duda odbio je da se rukuje sa mnom u Samarkandu. U zapadnoj štampi ovaj čin Poljaka izazvao je nalet divljenja i negodovanja zbog ponašanja Magnusa Karlsena (rukovao se sa Rusom pre početka meča op.a.), sa kojim sam igrao u narednom kolu. Počela je burna diskusija na društvenim mrežama, gde su počele da se otkrivaju činjenice da sam zajedno sa Sergejem Karjakinom više puta posetio zonu Specijalne vojne operacije u humanitarnim misijama. Posle toga, najpopularniji šahovski sajt www.chess.com poslao mi je elektronsku poštu u kojoj me obaveštava da mi je sada zabranjeno da učestvujem na nagradnim turnirima i u bilo kojoj društvenoj aktivnosti na njihovom sajtu.

foto: Printskrin/Jutjub

Denis Hizmatulin ne želi da ruski mediji pišu loše o Janu-Kšištofu Dudi (25).

- Što se tiče mog mišljenja o Dudinoj odluci da se ne rukuje pre početka našeg meča, ja se, naravno, ne slažem sa njim, ali poštujem njegovo pravo, izražavajući neslaganje sa mojim stavom i mojim aktivnostima van šahovske table. Apelujem na ruske medije sa molbom da ne rasturaju i ne politizuju ovu situaciju, da ne vređaju poljskog velemajstora, a svakako da ne vređaju poljski narod u celini.

foto: Printskrin/X

Rus je objasnio zašto će i sledeći put pružiti ruku Poljaku, iako se on sramno poneo.

- Ponovo ću se rukovati pred početak partije, ali ne zato što sam glup i naivan, i ne zbog hajke, već zato što me je tako naučio moj otac, kada me je učio šahu u ranom detinjstvu. Tome me je naučio i moj prvi trener. Postoje vrednosti koje nosimo tokom života. Takođe, neću pisati izjavu Etičkoj komisiji FIDE u kojoj tražim diskvalifikaciju za mog protivnika. Verujte mi, nisam bio uznemiren, nisam bio uvređen i sigurno nisam dobio moralnu štetu, nakon čega nisam mogao ni da spavam, ni da jedem - napisao je Hizmatullin u poruci koju je Sergej Karjakin objavio na svom Telegram kanalu.

