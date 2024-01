"NISAM GLUP, ZNAM SVE" Toni Đerona se OGLASIO prvi put posle KRAHA u Nemačkoj! Progovorio i o pitanju koje zanima CELU SRBIJU!

Rukometna reprezentacija Srbije neslavno je završila takmičenje na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj porazom od Crne Gore i poslednjim mestom u grupi.

Mnoge negativne stvari su isplivale na površinu u Minhenu, a deluje da je smena selektora Tonija Đerone neminovnost. Mnogi su već kod imena selektora stavili prefiks "bivši", a dok se to ne desi, ako se uopšte i desi, Španac je dao prvi intervju posle Evropskog prvenstva za Sportski žurnal u kome je govorio o svim temama koje zanimaju razočaranu javnost.

foto: RSS

Španski stručnjak kaže da je svesta očekivanja, ali i da treba gledati u budućnost.

- Jeste, četiri godine ranije, kad sam dolazio, bila je slična situacija. Sad su možda, zbog nekih naših rezultata, bila veća očekivanja. Na kraju omanuli smo, nismo im dali ono što su očekivali. Ne govorim o medalji, već o mogućnosti da se nađemo u kvalifikacijama za Olimpijske igre. Sad treba da se zapitamo zašto nismo uspeli i šta je rešenje u budućnosti – kaže Đerona.

Javna je tajna da je Danijel Anđelković želja Saveza za mesto selektora. Sadašnji trener Tuluza je na pripremama za takmičenje čak i posetio ekipu, a Španac kaže da to nije u njegovim rukama.

- Ne samo tad, bio je i ranije, pre Svetskog i prethodnog Evropskog prvenstva.To nije u mojim rukama - ističe 50- godišnji trener.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Informacije o smeni Đerone pojavile su se na dan početka priprema za Evropsko prvenstvo što je veoma čudno, ali za Srbiju to očigledno nije ništa novo. Dugogodišnji pomoćniki u Barseloni smatra da to nije ništa čudno i da razume ljude u Srbiji koji žele domaćeg selektora.

- To je normalno. Prvi sam strani trener u Srbiji i razumem da ljudi žele nekog Srbina. Ima ih nekoliko poput Momira Ilića, Danijela Anđelkovića koji radi sjajan posao u Tuluzu, timu u kome igra i kapiten reprezentacije. Normalno je da ljudi prave pretpostavke. Ali, ne zato što je sad bio tamo, jer dolazio je i ranije, bio je da vidi igrače, razgovara sa Kojadinovićem… Kad sam postao selektor poslao sam svim trenerima prvog i drugog ranga takmičenja mejl da mogu slobodno da dođu u svakom trenutku, da pogledaju trening, niko nije - pomalo iznenađeno rekao je bivši selektor Irske.

foto: RSS

Kaže da pored toga što je stranac ipak razume odnose u Srbiji.

- Ne, ali nisam glup, znam odnose, kako stvari funkcionišu, da sam stranac. Znam ko me je doveo. Mogu da razumem mišljenja da bi srpski trener bio bolje rešenje. Od početka sam davao sebe sto odsto i tako će biti do kraja. Ako će to biti u junu, onda do tad, ako je za četiri godine onda do tad. Glupo je fokusirati se na stvari na koje ne mogu da utičem. To govorim i igračima - jasan je nekadašnji trener katarskog El Džaiša.

foto: Starsport

Nesigurna budućnost na klupi reprezentacije ga ne brine. Ističe da je to u rukama ljudi iz Saveza koji o tome i odlučuju.

- O tome morate da pitate one koji o tome odlučuju. Pripremiću izveštaj... Imam ugovor do juna. Znam da je veliki pritisak i da treba da odluče šta žele. Neke stvari mogu da se promene na različite načine. Najlakše je zameniti jednog čoveka, razumem to, ali ako se ne obezbede bolji uslovi za klubove, igrači ne rade bolje u njima… Razumem situaciju. Sad je vreme za novi ciklus. Savez treba da razmišlja o 2028. koji igrači treba da budu tamo. Ako me budu pitali da li sam spreman da to radim tu sam, ili odluče da sa nekim drugim grade novu priču opet je to njihova odluka. Srbija ima dva meča baraža, u martu i maju, baraža za Svetsko prvenstvo, a možemo da izvučemo timove poput Španije … Mora da se misli i o tome - zaključio je strateg na klupi Srbije.

