"NE BIH PRODAO UTAKMICU SVOJOJ MAJCI, A KAMOLI HRVATIMA" Legendarni srpski as grmeo kao nikada zbog NAMEŠTALJKE VEKA

Na današnji dan pre 18 godina odigrana je jedna od najkontroverznijih utakmica srpskog rukometa

O svemu tome šta se dešavalo na tom meču za koji se jasno i glasno pričalo da je namešteno

Kontroverzu je izazvao tadašnji čuvar mreže naše reprezentacije Arpad Šterbik koji je u burnoj izjavi za "Sportski žurnal" od pre 18 godina ispričao da je selektor Veselin Vujović tražio da "puste" Hrvatsku:

"Ne bih ni svojoj majci prodao utakmicu, a kamoli Hrvatima. Ako Vujović želi da vodi ekipu do pobede, neka sedne na klupu, ako ne, uopšte nam ne treba. To sam rekao Mićoviću da prenese selektoru", dodao je tada Šterbik koji je potom i Hrvatima gotovo plačnim glasom preneo šta se desilo:

"Ne mogu više da ćutim, kao sportista nisam mogao da pređem preko toga. Razmišljam o tome da napustim reprezentaciju ako su ovakve stvari moguće".

Vujović je odmah demantovao ove informacije:

"Ako sam već prodao meč Hrvatima, to znači da me oni nikada ne bi mogli da me cene kao čoveka. Ako si prodao svoje ljude, onda ćeš sigurno i njih prodati. Zar mislite da bi mene Zagreb doveo za tako nešto kao nagradu da budem njihov trener. Žao mi je što je do toga došlo i što je na moju karijeru bačena ljaga", naveo je on.

