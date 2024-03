ZNA SE KO JE CAR U SKOKU UVIS: Duplantis došao do novog zlata, a onda pokušao da napravi JOŠ JEDNO ČUDO...

Švedski atletičar Armand Duplantis osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u dvorani u Glazgovu.

On je do zlata stigao s preskočenih 6,05 metara. Duplantis je lošije započeo takmičenje, dva puta je obarao lestvicu na 5,85, ali je u nastavku bio sigurniji i stigao do novog zlata.

Nakon preskočenih 6,05 m, Duplantis je podigao lestvicu na 6,24 m i pokušao da obori sopstveni svetski rekord, ali je bio neuspešan.

Srebro je pripalo Amerikancu Semu Kendriksu koji je preskočio 5,90 metara, a bronzu je osvojio Grk Emanuil Karalis sa drugim najboljim skokom u karijeri od 5,85 metara.

Kurir sport

