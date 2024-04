OVO JE NAŠ RING - MORAMO DA SE POKAŽEMO U NAJBOLJEM SVETLU: Veljko Ražnatović i Vahid Abasov doneli pobede Srbiji

Prva sesija četvrtog dana takmičenja na Prvenstvu Evrope u boksu za seniorke i seniore 2024. koje se održava u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“ bila je u znaku dva srpska reprezentativca Veljka Ražnatovića i Vahida Abasova koji su izvojevali pobede za Srbiju.

Najpre je u ringu A do plasmana u četvrtfinale stigao Abasov, koji brani zlato osvojeno u Istanbulu pre dve godine. Sjajan početak šampionata „Starog kontinenta“ za srpskog šampiona koji je zabeležio pobedu protiv Grka Koroveisisa Anastasiosa u kategoriji do 67 kg. Naredni meč u kome pobeda donosi bronzu Vahid boksuje protiv Mađara Rafaela Buze. Abasov će Srbiju predstavljati i na Olimpijskim igrama u Parizu, a plasman na najveću smotru najboljih sportista sveta izdejstvovao je 2023. na Evropskim igrama u Poljskoj.

„Borba je bila dobra, hteo sam da pokažem protivniku u kakvoj sam formi. Zadovoljan sam i nadam se da ću iz dana u dan biti sve bolji i bolji. Konkurencija je dosta jaka i moguće da ću u nastavku boksovati sa dosta jakim bokserima koji imaju bogatu karijeru, ali biću maksimalno spreman“ – rekao je zlatni srpski bokser Abasov.

Usledio je meč srpskog boks ratnika Veljka Ražnatovića u kategoriji do 86 kg gde je u velikoj borbi i odličnoj partiji stigao do trijumfa nad Estoncem Asom Stivenom. U narednom meču Ražnatović će se boriti za ulazak među četiri najbolja i time za osiguranu bronzu, a protivnik će mu biti Moldavac Čiriakov Andrei.

„Dosta je bio čudan protivnik, pokušao je da mi namesti neke zamke, ali mu nisam dozvolio da me pređe. Probao je da me jaše nakon čega sam ga oborio i dobio sam opomenu od sudije. Ovo je naš ring, ovo je Srbija i moramo da se pokažemo u najboljem svetlu. Publika mi je dosta pomogla jer me je bodrila maksimalno. Hteo bih da se zahvalim prvo Bogu što mi je dao snage, a onda svima koji su mi pružili šansu da se pokažem. Dajem vam reč da ću uzeti medalju za Srbiju, ne znam koje će boje biti, ali ću je osvojiti. Pozivam sve ljude da dođu da nas bodre i budu svedoci pisanja istorije“ – istakao je srpski boks reprezentativacVeljko Ražnatović.

Kurir sport