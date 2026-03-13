Velika tuga je pogodila srpski sport, Petar Lazarević je preminuo u 89. godini. Ovu informaciju je preneo Rukometni savez Srbije, a radi se o čoveku koji je bio izuzetno bitan i važan kao pionir srpskog rukometa.

Petar Lazarević je jedan od osnivača i Partizana, kao i srpskog rukometa što smo napisali iznad.

Lazarević je svoju karijeru počeo kao golman školskog tima Dedinja, da bi potom iz istog nastao i Partizan. On je u dresu crno-belih odigrao 500 mečeva, dok je bio i deo tima koji je doneo trofej 1959. godine u Humsku.

Partizan je tada kao drugoligaš uspeo da osvoji Kup pobedivši Mladost iz Zagreba.

Potom je Petar Lazarević radio i kao trener, bio je uspešan i posvećen stručnom radu, iznedrivši pregršt sjajnih rukometaša i rukometašica. U karijeri je vodio ORK Beograd, Voždovac, Partizan, Hajduk Veljko, Kolubaru i Studentski grad.

Bio je i trener jugoslovenske reprezentacije.

Radni vek, kao diplomirani pravnik, proveo je u Zavodu za udžbenike gde je bio sekretar Zavoda.

Sahrana će se održati u utorak, 17. marta u 12.30, na Centralnom groblju u Beogradu.

