Slušaj vest

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je danas u sprint trci održanoj uoči trke Formule 1 za Veliku nagradu Kine u Šangaju.

Rasel je pobedio rezultatom 33:33,998 minuta.

Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je drugo mesto sa 0,674 sekunde zaostatka, a treći je bio njegov timski kolega Luis Hamilton sa 2,554 sekundi zaostatka.

Aktuelni svetski šampion Lando Noris iz Meklarena bio je četvrti, a peto mesto zauzeo je vozač Mercedesa Kimi Antoneli.

Bodove su još osvojili Oskar Pjastri iz Meklarena, Lijam Loson iz Rejsing Bulsa i Oliver Berman iz Hasa.

Četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula zauzeo je deveto mesto, nakon što je posle lošeg starta u prvom krugu bio 15.

Rasel je startovao sa pol pozicije ispred Antonelija i Norisa, a dobro je krenuo Hamilton, koji se probio sa četvrtog mesta i u prvom krugu preuzeo vođstvo.

Vozač Mercedesa - Džordž Rasel

Rasel i Hamilton su se u prvih pet krugova pet puta smenjivali u vođstvu, sve dok vozač Mercedesa nije odmakao, a ubrzo je sedmostrukog svetskog šampiona pretekao i Lekler.

Rasel je imao pet sekundi prednosti kada je bezbednosno vozilo izašlo na stazu, vodeći vozači su izašli na zamenu guma, Noris je izbio ispred Hamiltona, ali je vozač Ferarija posle dobrog restarta vratio poziciju.

Rasel je odbranio vođstvo i nastavio dobar niz, nakon što je prošle nedelje pobedio u prvoj trci u sezoni u Melburnu.

On je uvećao prednost u generalnom plasmanu na 11 bodova u odnosu na Antonelija, a slede ih Lekler i Hamilton.

Kvalifikacije se voze od 8.00, a trka za Veliku nagradu Kine na programu je u nedelju od 8.00.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: