Ministar sporta Srbije Zoran Gajić sastao se u Atini sa zamenikom ministra za sport Grčke Joanisom Vrucisom, na čiji poziv boravi u zvaničnoj poseti Republici Grčkoj.

Nakon veoma srdačnog i otvorenog razgovora, ministri Gajić i Vrucis potpisali su prvi Memorandum o saradnji između Republike Srbije i Republike Grčke u oblasti sporta, čime je potvrđena obostrana opredeljenost za dalje unapređenje partnerskih odnosa u domenu sportske saradnje i čime je učvršćeno dugogodišnje prijateljstvo između dve zemlje.

Grčka i Srbija potpisale Memorandum o saradnji u sportu Foto: OKS

Potpisani Memorandum obuhvata više oblasti od značaja za razvoj sporta, uključujući razmenu znanja i iskustava, sportsku edukaciju, sportsku medicinu, zaštitu mladih u sportu, unapređenje položaja i učešća žena u sportu, kao i razvoj sportske infrastrukture i sportskog turizma.

Ujedno, Memorandum predviđa i jačanje veza između nacionalnih olimpijskih i paraolimpijskih komiteta Srbije i Grčke, kao i bližu saradnju nadležnih institucija i sportskih organizacija dve zemlje.

Ovom prilikom, ministri Gajić i Vrucis su posebno istakli da Srbiju i Grčku povezuju tradicionalno bliski i bratski odnosi, zasnovani na međusobnom razumevanju i podršci, naglasivši i da potpisivanje ovog Memoranduma predstavlja važan korak u daljem produbljivanju odnosa u oblasti sporta.

Zoran Gajić, Crvena zvezda, 80. rođendan Izvor: Kurir